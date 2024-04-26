馬克宏憂歐洲消亡 促防俄威脅、絕不成美附庸

法國總統馬克宏25日在法國巴黎索邦大學發表演講，呼籲歐洲應減少對美國的依賴。（路透）

法國總統馬克宏 表示，歐洲正面臨來自俄羅斯 侵略的生存威脅，他表示歐洲不能成為美國的附庸，呼籲減少對美國的依賴。

馬克宏25日在巴黎索邦大學發表近兩小時演說，闡述對歐洲的願景。他警告指軍事、經濟和其他壓力可能會削弱甚至瓦解歐盟。他說：「今天，我們的歐洲已非不朽，它是可以死亡的。」他警告，在一個「遊戲規則已變」的世界，歐洲「並沒裝備好自己以應對風險」。

馬克宏說，不應該允許俄羅斯在烏克蘭 取勝，又表示歐洲不能成為美國的附庸。他呼籲提高歐洲的網絡安全能力，加強與英國的防禦聯繫，並創建一所培訓高級軍事人員的歐洲學院。

馬克宏表示：「沒有國防工業就沒有國防…我們已經經歷了數十年的投資不足。」他接著表示，歐洲國家應該優先購買歐洲軍事裝備。

他說，歐洲人應該優先購買歐洲的軍事裝備，「我們必須生產更多，我們必須更快地生產，我們必須以歐洲人身分生產武器」。

他表示，歐洲「必須表明它從來不是美國的附庸，並且它也知道如何與世界其他地區對話」。

馬克宏長期以來一直呼籲歐洲「戰略自主」(strategic autonomy)，減少對美國的依賴，這項立場在美國前總統川普之前入主白宮後，獲得歐洲盟國更大的共鳴。川普經常指控歐洲的自由是以美國增加國防負擔為代價。

然而，許多歐盟官員認為，目前沒有比美國軍事保護傘更可靠的替代方案，並且有一些人懷疑馬克宏的目的是要藉此推動法國工業利益。

此外，馬克宏表示，歐盟應該同意對其自己的競爭規則進行豁免，如此才能在面臨美國和中國的「過度補貼」時，能夠支持歐洲本身的人工智慧和綠色能源等行業的公司。他接著說，歐洲需要減少能源、電信和金融服務市場的分散性，也必須減少拖拉費時的官僚作風。

另外，俄羅斯新聞社25日引述俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）報導，如果西方政府繼續提議沒收俄國被凍結資產，俄羅斯正在考慮降低與美國的外交關係等級。

七大工業國集團（G7）正在尋求利用自2022年以來，因為被西方制裁而遭凍結、價值近3000億美元的俄羅斯金融資產幫助烏克蘭。

然而，鑑於這將開創一個具爭議的先例，如何妥善處理這個問題仍然相當複雜。

雷雅布可夫表示，如果資產被扣押，莫斯科將在經濟和政治上進行報復。

雷雅布可夫並未具體說明降低外交關係等級可能會帶來什麼後果。儘管自烏克蘭戰爭開始以來，美俄兩國關係尚未正式降級，但克里姆林宮將目前與美國的關係描述為「冰點以下」。