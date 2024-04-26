我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

哈瑪斯再釋人質影片 以男遭炸斷左手「想念爸媽」

編譯中心／綜合25日電
哈瑪斯24日公布美以雙重國籍人質波林倖存影片，他在被俘時遭炸斷左手。（取材自Ｘ平台）
哈瑪斯24日公布美以雙重國籍人質波林倖存影片，他在被俘時遭炸斷左手。（取材自Ｘ平台）

18個國家25日聯合發表聲明，呼籲哈瑪斯立即釋放人質，以換取加薩停火；但哈瑪斯堅持以色列完全停戰才可能釋放人質。而哈瑪斯24日又公布以色列人質的影片，遭炸斷左手的24歲男子喊話「想念爸媽」。

美國與其他17國發表的聲明中表示，「我們呼籲哈瑪斯現在立即釋放已經扣留超過200天的所有人質。」聲明中表示，目前已經放在檯面上的方案，顯示釋放人質可以換取長久持續的停火，幫助人道救援物資加速擴大進入加薩，並且最終導向衝突結束。釋放人質將是走向和平的關鍵一步。

這是加薩戰爭爆發200多天以來，所有人質被綁國家首次團結起來呼籲哈瑪斯釋放人質，美國官員向路透記者說這項聲明顯示出的國際團結狀況非比尋常。

但哈瑪斯高級官員祖里（Sami Abu Zuhri）回應說，哈瑪斯唯有在以色列直接永久終止戰爭的情況之下，才願意考慮釋放人質，他們不接受任何暫時性的停火。

另外，哈瑪斯24日在社群媒體上公布的是以色列人質波林一段自述的影片。在近三分鐘的影片中，波林先說明身分，接著提到去年（2023年）參加10月7日音樂節活動而後受傷被俘的經過，以及現在如地獄般悲慘生活。

出生在美國加州，有美國、以色列雙重國籍的波林，參加音樂時哈瑪斯被炸斷左掌，還被強押上車，這段影片在社群媒體瘋傳。

哈瑪斯選在猶太教重要節日逾越節假期間，公布波林還活著的影片。

波林痛批以色列總理內唐亞胡拒絕所有的提議，軍事行動還炸死了70多名人質，根本就是對他們不管不顧，該感到丟臉。講到激動時，他伸手直指鏡頭痛罵。

波林最後表示，很想念家人，也要父母開心過逾越節。

波林的父母一直為營救人質積極奔走，現在更呼籲曾參與談判的有關各國，把握這個契機，再努力一下，讓人質家屬能團圓。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

挺頭巾革命 伊朗歌手判死 有望獲得減刑

下一則

曾說「住世到113歲」被問轉世何處？達賴：與印度淵源深

延伸閱讀

攻打倒數計時 以軍：拉法地面行動準備工作已完成

攻打倒數計時 以軍：拉法地面行動準備工作已完成
美軍開始為加薩建造臨時碼頭 以利運送援助物資

美軍開始為加薩建造臨時碼頭 以利運送援助物資
哈瑪斯再釋人質影片 23歲男左掌被炸斷 要父母開心過節惹鼻酸

哈瑪斯再釋人質影片 23歲男左掌被炸斷 要父母開心過節惹鼻酸
未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭

未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
1艘擠滿約110名偷渡客的小船在英吉利海峽發生意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。（美聯社）

英將遣送非法移民至盧安達 這3國也把難民送海外

2024-04-24 02:29

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜