哈瑪斯再釋人質影片 以男遭炸斷左手「想念爸媽」

哈瑪斯24日公布美以雙重國籍人質波林倖存影片，他在被俘時遭炸斷左手。（取材自Ｘ平台）

18個國家25日聯合發表聲明，呼籲哈瑪斯 立即釋放人質，以換取加薩 停火；但哈瑪斯堅持以色列 完全停戰才可能釋放人質。而哈瑪斯24日又公布以色列人質的影片，遭炸斷左手的24歲男子喊話「想念爸媽」。

美國與其他17國發表的聲明中表示，「我們呼籲哈瑪斯現在立即釋放已經扣留超過200天的所有人質。」聲明中表示，目前已經放在檯面上的方案，顯示釋放人質可以換取長久持續的停火，幫助人道救援物資加速擴大進入加薩，並且最終導向衝突結束。釋放人質將是走向和平的關鍵一步。

這是加薩戰爭爆發200多天以來，所有人質被綁國家首次團結起來呼籲哈瑪斯釋放人質，美國官員向路透記者說這項聲明顯示出的國際團結狀況非比尋常。

但哈瑪斯高級官員祖里（Sami Abu Zuhri）回應說，哈瑪斯唯有在以色列直接永久終止戰爭的情況之下，才願意考慮釋放人質，他們不接受任何暫時性的停火。

另外，哈瑪斯24日在社群媒體上公布的是以色列人質波林一段自述的影片。在近三分鐘的影片中，波林先說明身分，接著提到去年（2023年）參加10月7日音樂節活動而後受傷被俘的經過，以及現在如地獄般悲慘生活。

出生在美國加州，有美國、以色列雙重國籍的波林，參加音樂時哈瑪斯被炸斷左掌，還被強押上車，這段影片在社群媒體瘋傳。

哈瑪斯選在猶太教重要節日逾越節假期間，公布波林還活著的影片。

波林痛批以色列總理內唐亞胡拒絕所有的提議，軍事行動還炸死了70多名人質，根本就是對他們不管不顧，該感到丟臉。講到激動時，他伸手直指鏡頭痛罵。

波林最後表示，很想念家人，也要父母開心過逾越節。

波林的父母一直為營救人質積極奔走，現在更呼籲曾參與談判的有關各國，把握這個契機，再努力一下，讓人質家屬能團圓。