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挺頭巾革命 伊朗歌手判死 有望獲得減刑

編譯中心／綜合25日電
因聲援頭巾革命 ，伊朗知名饒舌歌手沙列西遭到判決死刑，但司法部表示他有獲得減刑的資格。（視頻截圖）
因聲援頭巾革命 ，伊朗知名饒舌歌手沙列西遭到判決死刑，但司法部表示他有獲得減刑的資格。（視頻截圖）

伊朗國營媒體25日報導，伊朗司法部門證實知名饒舌歌手沙列西（Toomaj Salehi）的死刑判決，但也表示他有獲得減刑的資格。

沙列西的律師萊希安（Amir Raisian）24日告訴「東方日報」（Sharq），伊朗革命法庭（Revolutionary Court）以沙列西涉及伊朗2022年至2023年動亂的罪名，將他的當事人判處死刑。

路透報導，沙列西於2022年10月被捕，此前他曾發表公開聲明支持一場全國性抗議，這場抗議活動的起因是22歲伊朗庫德族（Kurd）女子艾米尼（Mahsa Amini）配戴頭巾方式「不符」規定，遭警方拘留後死亡。

伊朗司法機構的媒體部門25日證實沙列西依「塵世腐敗」（corruption on earth）罪名被判處死刑；還表示，由於被告「表達悔意並配合當局」，將可能獲得減刑。

根據伊朗司法機構的媒體部門說法，沙列西有20天能向最高法院提出上訴。如果司法機關決定維持原判，司法特赦委員會將審查他的案件，可能減輕他的刑期。

伊朗最高法院去年駁回針對沙列西「塵世腐敗」的指控（這項罪名根據伊朗伊斯蘭律法是死罪）；然而，最高法院這項裁決迄今尚未執行，沙列西的律師稱這是司法部門「前所未有的舉措」。

主題標籤#FreeToomaj已經在X等社群媒體平台成為熱門話題，用戶呼籲立即將沙列西釋放。

伊朗 司法部 社群媒體

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