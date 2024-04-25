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北韓代表團罕見訪伊朗 傳供應武器可得到2好處

編譯中心／綜合24日電
朝中社報導，北韓對外經濟相尹正浩23日自平壤啟程前往伊朗，讓外界猜測北韓是否要與伊朗擴大軍事合作；圖為北韓軍人。（美聯社）
朝中社報導，北韓對外經濟相尹正浩23日自平壤啟程前往伊朗，讓外界猜測北韓是否要與伊朗擴大軍事合作；圖為北韓軍人。（美聯社）

北韓官媒朝中社24日報導，北韓經濟代表團已從平壤啟程前往伊朗訪問。分析家表示，北韓這次罕見訪問行程，引發外界猜測北韓與伊朗加強合作。

朝中社簡短報導，北韓對外經濟關係部長尹正浩（譯音）為首的代表團22日搭機前往伊朗。報導未披露其他細節。在北韓派團出訪伊朗之前，北韓已加強和俄羅斯的軍事關係。

另據南韓宣稱，北韓已運送約7000個貨櫃的武器給俄羅斯，用於攻打烏克蘭，北韓此舉可能是為了換取俄國協助其發展偵察衛星。

俄國近期在聯合國安理會動用否決權，讓負責監督國際對北韓制裁的專家小組無法續任，北韓對此表達感謝。聯合國專家小組先前曾說，正在調查俄國與北韓之間武器移轉的報告。

伊朗和俄羅斯也是軍事和政治上的親密盟友，據稱俄軍在烏克蘭戰場使用伊朗製無人機。

北韓這次派員訪問伊朗前，伊朗首次以無人機和飛彈直接空襲以色列。伊朗此舉是在回應以軍4月1日的空襲，造成伊朗駐敘利亞大使館建築被夷為平地，7名伊朗軍人喪生，其中2人是革命衛隊將領。

南韓智庫韓國統一研究院北韓專家洪敏（譯音）表示，北韓此趟行程，顯示有意擴大深化與伊朗的關係，可能利用在伊朗和以色列對峙亟需武器之際，供應武器給伊朗。

洪敏說：「鑑於伊朗和以色列之間的局勢，這次訪問理應受到許多關注。」他說，伊朗與北韓長期以來是盟友，雙方的武器計畫合作可追溯至1980年代。

洪敏指出，北韓提供俄國武器，也可能會軍援伊朗，換取石油或金援等回報。

此外，金正恩的妹妹金與正24日稱美韓「被嚇壞的狗」，譴責兩國聯合軍演導致地區緊張局勢升級，她更放話稱北韓將持續建立壓倒性、最強大的軍事力量，捍衛國家主權和區域和平。據南韓軍方指，本月約有100架軍機進行為期兩周的空中演習。

路透報導，金與正說今年截至目前，美國與其盟友進行了80多次軍事演習，「只要看看美國與日本、南韓等傀儡，幾乎每周都不間斷地針對我們進行的各種軍事演習，完全可以知道地區局勢像著火的導火線一樣進入緊張狀態的原因。」

金與正還警告：「雖然知道被嚇壞的狗很會叫，但最近南韓傀儡軍部的匪徒已超越底線了。如果想相信主子，以我們為目標進行武力應對，他們將立即被消滅。」

美國塔弗茲大學（Tufts University）弗萊徹學院（Fletcher School）教授李晟允（Sung-Yoon Lee，音譯）曾表示：「我認為，金與正目前確實是北韓史上、甚至是全球史上最危險的女性。」 

北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護...
北韓領導人金正恩的胞妹金與正表示，北韓將繼續建立壓倒性及最強大的軍事力量，以維護國家主權、安全及地區和平。（美聯社）

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