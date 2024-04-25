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日本尷尬了 7月換新鈔 221萬台販賣機無法用

編譯中心／綜合24日電
日本預定7月發行新鈔，朝「無現金社會」邁進。（取材自臉書）
日本預定7月發行新鈔，朝「無現金社會」邁進。（取材自臉書）

日本今年7月將發行新鈔，包括1萬、5000、1000日圓3種面額都會改版。不過，日本自動販賣機系統製造商協會指出，全日本約有221萬台飲料自動販賣機可能無法更新，將面臨無法使用新鈔的狀況，目前正在尋求解決方案。

NHK報導，一些企業和店家為配合新鈔發行，已更新自動點餐機、售票機等相關設備，但因無現金交易的機台價格約200萬元（日圓，下同，約1.3萬美元），比接受現金的機台便宜約50萬日圓，業者大多選擇改為「僅接受無現金交易」的機台。至於現今在日本街頭常見的飲料自動販賣機，則出現無法跟上新鈔更新的問題。

日媒報導，為降低勞動成本，日本政府預定7月3日正式發行新紙鈔後，進一步提升數位支付比例，提升往「無現金社會」推進的速度。

據日本經濟產業省統計，日本民眾使用無現金交易消費比例逐年增加，去年達到39.3%，是10年前的2.5倍，外國觀光客對多元支付的接受度也很高，一些店家乾脆停止接受實體貨幣，專心發展無現金交易。

另據共同社報導，消息人士23日透露，日本政府研議將觀光客免稅制度變更為「先付款、後退稅」，外國旅客購物時先行支付消費稅，出境再在機場一併辦理退稅，目標加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為。

另外，當局也考慮增加其他無現金退稅方式，包含退款至信用卡等，簡化相關手續流程、避免離境辦理退稅大排長龍。

根據現行制度，外國旅客消費滿5000日圓以上，欲攜帶出境商品即可退稅。目前日本政府目標先完善詳細內容，之後將新規納入2025年度稅制改革。

日本研議將觀光客免稅改為「先付款、後退稅」，加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃...
日本研議將觀光客免稅改為「先付款、後退稅」，加強打擊國內非法轉賣免稅商品、惡意逃漏稅等行為，同時有望增加無現金退稅方式。（路透）

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