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禽流感再現 美歐日蛋價漲 墨西哥雞蛋消費量冠全球

編譯季晶晶／綜合24日電
全球禽流感再現，推升美日歐等各地蛋價，有人已經開始囤蛋；示意圖。（圖／123RF）
全球禽流感再現，推升美日歐等各地蛋價，有人已經開始囤蛋；示意圖。（圖／123RF）

2023年大部分時間都趨於平緩的蛋價，最近因為美國、日本和其他國家的養殖設施遭遇新一輪禽流感的威脅，又再次大漲。影響雞蛋供應的因素不只禽流感而已，還有炎熱天氣和較高的肉類價格，後者促使一些人尋找替代蛋白質。

德州農工大學（Texas A&M）農經學系教授David Anderson說：「蛋價大漲的原因是高致病性禽流感襲擊蛋雞場，造成雞隻死亡，雞蛋產量銳減。」

美國農業部的數據顯示，11和12月有超過1400萬隻蛋雞死於禽流感，而過去30天內，商業養殖的家禽有超過800萬隻被感染。

根據農業銀行Rabobank分析師Nan-Dirk Mulder，美國、歐盟、俄羅斯、南非、印度和奈及利亞等國的蛋價都升到歷來最高水準。美國一打A級蛋現在賣2.41美元，今年來上漲10%。

日本是在全球第二大人均雞蛋消費國，境內有多個縣的養雞場通報了禽流感病例，影響到數十萬隻母雞。中等大小雞蛋的售價由年初的每公斤179日圓攀高到4月17日的218日圓，漲幅超過20%。

墨西哥、挪威和印尼的蛋價也因為各式各樣的原因走高。墨西哥的人均雞蛋消費量居全球之冠，那裡天氣酷熱，許多雞隻中暑死亡。肉類價格上漲也會推動蛋的需求。

流感 雞蛋 墨西哥

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