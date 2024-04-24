美建加薩碼頭位置曝光 恐給以軍方便進攻拉法

美軍為加薩建造的臨時碼頭預計5月初完工，不過援助官員憂心以色列干預碼頭選址，方便作為進攻南加薩城市拉法的煙幕彈。圖為在拉法的巴勒斯坦人排隊領食物。（美聯社）

英國衛報報導，美軍船隊正在地中海以東打造超巨型浮動碼頭，預計5月初完工將移往加薩 沿岸就定位，協助卸載人道救援物資。不過現在援助官員憂心參與建造的以色列 干預碼頭選址，方便作為進攻南加 薩城市拉法的煙幕彈。

根據部分援助官員，目前預定的碼頭駐泊位置並非飢荒風險最高的加薩北部外海，而是靠近國防軍重兵駐守的加薩中段地帶-扎里姆走廊（Netzarim corridor）。

扎里姆走廊將加薩一分為二，一直是阻礙物資運往北部的阻塞點，也就是說往北運送糧食援助仍需經過國防軍檢哨站。

若干聯合國及其他人道官員擔心，物資可能會被轉移到以色列為拉法難民設置的帳篷營地，以此引出在當地尋求庇護的100多萬巴勒斯坦人，讓國防軍有機會對拉法實施地面侵略行動。

而一旦以軍隊拉法展開地面行動，南加薩的拉法和克瑞沙洛（Kerem Shalom）關口勢必被暫時關閉，臨時浮動碼頭則可做為替代管道，協助以色列分散外界要求開放北部關口運送物資的壓力。

一名聯合國官員提到，其中一個建造碼頭的主要訴求是將碼頭建在更靠北邊的地方，這樣供應方就能更直接援助北部，他補充，可是實際提出的建議更像是「讓以色列人入侵拉法的煙幕彈」。