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英將遣送非法移民至盧安達 這3國也將難民送海外

編譯中心／綜合23日電
1艘擠滿約110名偷渡客的小船在英吉利海峽發生意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。（美聯社）
1艘擠滿約110名偷渡客的小船在英吉利海峽發生意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。（美聯社）

英國23日通過一項法案，將遣送尋求庇護者至盧安達，設法遏止渡海越境這種危險行為。在此期間，一群移民從法國跨越英吉利海峽前往英國時傳出意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。

在悲劇發生的數小時前，英國國會表決通過一項法案，將授權給政府遣送尋求庇護者至盧安達（Rwanda），而非讓他們待在英國等候相關程序。

阻止移民湧入是英國首相蘇納克（Rishi Sunak）政府的一項要務。英國當局表示，這項盧安達計畫將使人有所顧忌。但有人權團體和其他批評者說，這是不人道的行為。

英國內政大臣柯維立（James Cleverly）談到這起移民海難事件時說，「必須阻止這些悲劇發生」。

此法案預期將在本周獲得英國國王查理三世（King Charles III）的御准（Royal Assent），正式成為法律。蘇納克則預估，遣送移民的航班將在10周至12周內啟航。

路透報導，這起跨海死亡事件發生在1艘擠滿約110人的小船。事發時，該船準備穿越全球最繁忙航道之一的英吉利海峽（English Channel）前往英國。

法國地方官員畢昂（Jacques Billant）表示，「1艘擠滿移民的船發生悲劇。我們對這5人的死深感遺憾，其中包含1名7歲女孩、1名婦女及3名男子。」

他說，「這艘船的引擎在距離海岸數百公尺處停止運轉，有幾人落水」，而救難人員迅速抵達現場救出船上47人；其中4人送醫幸無生命危險。

他還說，「另有57人留在船上。這些人不願接受救援，他們成功重新啟動引擎後就開船前往英國」。

這艘船從法國小鎮維姆赫（Wimereux）出發，當地位於法國北部要港加萊（Calais）西南方約32公里處。

除了英國將遣送移民外，多個國家也將難民「打包」送至海外，例如澳洲最早在2001年開始使用海外安置中心，並將經水路前往澳洲的難民，安置到太平洋島國瑙魯以及巴布亞新幾內亞的馬努斯島；阿爾巴尼亞2月批准與義大利達成的協議，每年在該國的2個安置中心收容至多3.6萬名義大利移送的難民，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，這些設施將於今年春季投入運營；丹麥2021年通過法律，允許政府轉移避難申請者到歐盟以外的第三國安置。

移民 義大利 澳洲

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