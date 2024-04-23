歐洲暖化速度是全球平均2倍 去年經損143億

氣候監測組織發布報告指出，歐洲是暖化最快的大陸，其氣溫上升速度約為全球平均水平的兩倍；圖為人們在西班牙馬德里公園放鬆身心。（美聯社）

兩個氣候監控組織22日提出報告，歐洲是暖化 最快速的大陸，其氣溫正以全球平均的2倍升高，並警告氣候暖化對人類健康、冰河 融化和經濟活動的影響。

央廣報導，聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)和歐洲聯盟(EU)氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)在一份聯合報告中表示，歐洲大陸有機會發展標靶策略，以加速過渡到再生能源，例如風力、太陽能和水力發電，來應對氣候變遷 的影響。

報告指出，歐洲大陸的發電有43%來自再生能源，比前一年的36%高。這是歐洲連續第二年再生能源發電量超過化石燃料發電量。

報告表示，最新的5年平均氣溫顯示，歐洲氣溫現在比工業革命前的水準高出攝氏2.3度(華氏4.1度)，比全球升溫攝氏1.3度還高，僅略低於2015年巴黎氣候協定，限制全球暖化升溫幅度在攝氏1.5度內的目標。

這份報告是對世界氣象組織全球氣候狀態旗艦報告的補充，已經連續出版30年，而今年帶來了「紅色警戒」，警告世界未能採取足夠措施來對抗全球暖化的後果。

在2023年，與天氣和氣候相關的經濟損失，估計超過134億歐元(約143億美元)。

歐盟執委會哥白尼部門主管布諾坦普(Carlo Buontempo)表示，2023年有數十萬人受到極端氣候的影響，造成大陸層面的巨大損失，這些損失估計至少達數百億歐元。

報告指出，極端天氣助長了熱浪、野火、乾旱與洪水。高溫導致了歐洲大陸的冰河消融，包括在阿爾卑斯山，這座山過去2年已經失去了所剩冰川的10%。

不過報告作者還是指出了一些例外情況，例如斯堪的那維亞(Scandinavia)和冰島的氣溫維持在平均以下，儘管整個歐洲氣溫還是比平均高。

氣候專家預測，天氣在乾燥與暴雨型態的擺盪，只會更激烈。同時歐洲的地景地貌，已經因為氣候變遷產生巨大變化，冰河與積雪不斷退縮，光2022年至2023年間的整個年度，阿爾卑斯山就有十分之一的冰河融化消失。