印度熱浪上看46℃ 女主播熱到昏倒

印度熱浪來襲，高溫衝破40度，電視台女主播在現場播報因太悶熱而暈倒，嚇壞眾人。（取材自臉書）

近期印度 多個地區正面臨嚴重熱浪 侵襲，高溫 超過攝氏40度以上，最高上看46度。一名電視台女主播近日在播報熱浪新聞時，因攝影棚內溫度過高而昏倒，所幸甦醒後並無大礙。

國營全印電視台（Doordarshan）西孟加拉省（West Bengal）分台女主播辛哈（Lopamudra Sinha），18日在播報熱浪新聞時，臉色突然發白，不久後昏倒。

從辛哈19日在臉書分享的影片中可以看到，多名電視台工作人員湧上前用新聞稿紙搧風，辛哈逐漸恢復意識。

辛哈在影片中說，當天電視台攝影棚的空調系統故障，室內極熱。

她說，過去播報新聞時從來不需要喝水，當天卻是口乾舌燥，偏偏又因正在直播中而無法取水，最終眼前一黑就失去知覺。

辛哈提醒民眾在夏天要注意身體狀況，多喝水，也呼籲政府多種樹。

印度的4月至7月為夏季，有時溫度可達攝氏50度，每年都會傳出有民眾及街友因熱浪中暑死亡的新聞。西孟加拉省最近的氣溫都在攝氏40度以上。

印度中央氣象局（IMD）發布熱浪警示，特別針對奧迪薩邦（Odisha）和西孟加拉邦（West Bengal），預計高溫熱浪會持續至4月底為止，氣溫將持續超過攝氏40度，這已是印度本土連續第三年出現熱浪。