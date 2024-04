ESCAP年會開幕 泰國總理：數位創新可助永續發展

聯合國亞太經社委員會(ESCAP)第80屆年會22日到26日在曼谷登場,泰國總理賽塔在開幕式致詞。(泰國總理府提供)

聯合國 亞太經社委員會(ESCAP)年會22日在曼谷登場,泰國 總理賽塔在開幕式致詞表示,數位創新可以協助各國達到永續發展目標,但同時要確保數位創新以人為本且具包容性,並防範風險。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,ESCAP)第80屆年會,22日至26日在曼谷登場,今年的年會主題為利用數位科技促進亞太永續發展,亞太各國領導人、部長和產業界人士齊聚曼谷,探討相關議題。

賽塔(Srettha Thavisin)在22日開幕典禮致詞表示,亞太地區充滿活力,但是照目前發展看來,到2062年仍然無法達到聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs),而數位創新可以幫助大家更快、更省錢且更好地達到永續發展目標。

賽塔表示,要更全面了解數位創新的潛力,有兩點值得注意,第一是透過數位轉型賦予民眾和社區更多力量,並確保數位創新以人為本且具包容性。泰國政府提出點燃泰國(Ignite Thailand)計畫,包括數位經濟、金融科技和健康醫療科技等,這些領域的成功很大部分必須依靠數位創新。

賽塔舉例,亞太地區很多國家以農業立國,泰國就是其中一個,數位轉型對於食物安全來說非常關鍵,大家必須利用數位科技促進農業創新,這樣才能確保一個永續的食物系統、智慧氣候耕作及環境永續性。

賽塔表示,第二點是要防範風險,當擁抱數位創新的同時,也要能辨識並減輕相關的風險和負面影響,這包括應對網路安全威脅、彌補數位落差,並建立一個強大合作架構確保所有人都能有安全且可靠的數位未來。

賽塔指出,這幾天會議提供很好的機會促進區域合作,透過數位創新達到永續發展目標,這次會議結論也將為聯合國的高階政治論壇(High-Level Political Forum)、未來高峰會(Summit of the Future)及全球數位協定(Global Digital Compact)提供重要觀點。