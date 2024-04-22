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影／斯里蘭卡賽車衝撞瞬間曝光 高速撞人群釀7死21傷

編譯盧思綸／即時報導
斯里蘭卡一處軍校21日舉辦賽車活動驚傳衝撞意外，一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員，釀成7人喪生21人受傷。(影片截圖)
斯里蘭卡一處軍校21日舉辦賽車活動驚傳衝撞意外，一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員，釀成7人喪生21人受傷。(影片截圖)

斯里蘭卡一所軍校21日舉辦賽車活動驚傳衝撞意外，一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員，釀成包含一名8歲女童在內共7人喪生以及21人受傷，當局正在調查肇事原因。

斯里蘭卡首都以東的軍事基地城鎮迪亞塔拉瓦（Diyatalawa），當地一所軍校舉行福克斯丘超級越野賽（Fox Hill Super Cross）時突發衝撞意外，造成5人當場死亡，另外2人送醫搶救後不治，還有21人受傷，部份情況危急。

死者包含一名8歲女童及四名比賽工作人員和觀眾；至於駕駛狀況目前尚不清楚。

從社群平台X曝光影片可見，事發之前已經有一輛賽車倒栽蔥倒在賽道另一側，當時一側許多觀眾繼續觀賽，不料突然有一輛紅色賽車沒有減速直接衝向觀眾，現場揚起大量粉塵煙霧，觀眾區瞬間亂成一團。

斯里蘭卡警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Thalduwa）表示，警方已經針對事故展開調查，目前尚不清楚肇事車輛為何失控。

社群影音畫面曝光後，許多民眾質疑賽事保護機制不到位，賽道兩旁缺乏安全護欄。

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