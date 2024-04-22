影／斯里蘭卡賽車衝撞瞬間曝光 高速撞人群釀7死21傷
斯里蘭卡一所軍校21日舉辦賽車活動驚傳衝撞意外，一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員，釀成包含一名8歲女童在內共7人喪生以及21人受傷，當局正在調查肇事原因。
斯里蘭卡首都以東的軍事基地城鎮迪亞塔拉瓦（Diyatalawa），當地一所軍校舉行福克斯丘超級越野賽（Fox Hill Super Cross）時突發衝撞意外，造成5人當場死亡，另外2人送醫搶救後不治，還有21人受傷，部份情況危急。
死者包含一名8歲女童及四名比賽工作人員和觀眾；至於駕駛狀況目前尚不清楚。
從社群平台X曝光影片可見，事發之前已經有一輛賽車倒栽蔥倒在賽道另一側，當時一側許多觀眾繼續觀賽，不料突然有一輛紅色賽車沒有減速直接衝向觀眾，現場揚起大量粉塵煙霧，觀眾區瞬間亂成一團。
斯里蘭卡警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Thalduwa）表示，警方已經針對事故展開調查，目前尚不清楚肇事車輛為何失控。
社群影音畫面曝光後，許多民眾質疑賽事保護機制不到位，賽道兩旁缺乏安全護欄。
Child Among Seven Dead After Sri Lanka Racing Car Tragedy— RT_India (@RT_India_news) April 21, 2024
A rally car lost control while trying to avoid an overturned car and crashed into a crowd of spectators at the Fox Hill Supercross Motorsport event in Diyathalawa, Central Sri Lanka.
The young girl succumbed to the… pic.twitter.com/Nuc5X1hECM
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