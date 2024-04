影／斯里蘭卡賽車衝撞瞬間曝光 高速撞人群釀7死21傷

斯里蘭卡 一所軍校21日舉辦賽車 活動驚傳衝撞意外,一輛賽車偏離賽道後高速撞向觀眾和賽事人員,釀成包含一名8歲女童在內共7人喪生以及21人受傷,當局正在調查肇事原因。

斯里蘭卡首都以東的軍事基地城鎮迪亞塔拉瓦(Diyatalawa),當地一所軍校舉行福克斯丘超級越野賽(Fox Hill Super Cross)時突發衝撞意外,造成5人當場死亡,另外2人送醫搶救後不治,還有21人受傷,部份情況危急。

死者包含一名8歲女童及四名比賽工作人員和觀眾;至於駕駛狀況目前尚不清楚。

從社群平台X曝光影片可見,事發之前已經有一輛賽車倒栽蔥倒在賽道另一側,當時一側許多觀眾繼續觀賽,不料突然有一輛紅色賽車沒有減速直接衝向觀眾,現場揚起大量粉塵煙霧,觀眾區瞬間亂成一團。

斯里蘭卡警方發言人塔爾杜瓦(Nihal Thalduwa)表示,警方已經針對事故展開調查,目前尚不清楚肇事車輛為何失控。

社群影音畫面曝光後,許多民眾質疑賽事保護機制不到位,賽道兩旁缺乏安全護欄。

Child Among Seven Dead After Sri Lanka Racing Car Tragedy



A rally car lost control while trying to avoid an overturned car and crashed into a crowd of spectators at the Fox Hill Supercross Motorsport event in Diyathalawa, Central Sri Lanka.



The young girl succumbed to the… pic.twitter.com/Nuc5X1hECM