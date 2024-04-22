日相靖國神社供奉祭品 中韓表失望 指「褻瀆歷史正義」

日本靖國神社 21日起一連3天舉行春季例大祭，首相岸田文雄循例供奉被稱為「真榊」的供品但未參拜；南韓 對岸田此舉深表失望，並敦促日本政界高層展現對戰時歷史的悔悟，中國駐日使館也表示，日方此舉褻瀆歷史正義，傷害受害國民眾感情，中方對此堅決反對。

東京靖國神社供奉250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也供奉多名二戰甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與南韓強烈反彈。

岸田附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品。不過，岸田內閣成員經濟再生擔當大臣新藤義孝，上午已親赴靖國神社參拜。新藤參拜後受訪表示，他是抱持崇敬之意向曾為國家做出貢獻的英靈參拜，並說明這是「個人行為」。日本眾參兩院議長也獻上祭品「真榊」。

新藤義孝是二戰末期日美硫磺島戰役中日方擔任指揮官的栗林忠道中將的外孫。

路透報導，南韓外交部表示：「（南韓）政府就日本政界高層再度向靖國神社供奉祭品，或是親赴神社參拜，深表失望和遺憾。靖國神社美化日本的侵略戰爭、供奉戰爭罪犯。」

南韓外交部在聲明中說，韓方敦促日本政界高層「正視歷史，展現出謙卑反省和真誠悔悟」，這是兩國改善關係的重要基礎。這份聲明並未直接點名岸田。

觀察者網報導，中國駐日本大使館對日相此舉表示「堅決反對」，稱「靖國神社供奉有二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵。日方此舉褻瀆歷史正義，傷害受害國民眾感情，中方對此堅決反對。我們嚴肅敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，恪守在歷史問題上相關表態和承諾，徹底同軍國主義畫清界限。」