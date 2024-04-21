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以色列數千示威者走上街頭 呼籲提前選舉、帶回人質

中央社／特拉維夫20日綜合外電報導
數以千計的以色列示威者今天走上街頭，呼籲提前選舉，並要求政府採取更多行動，將被劫至加薩走廊的人質帶回。（路透）
數以千計的以色列示威者今天走上街頭，呼籲提前選舉，並要求政府採取更多行動，將被劫至加薩走廊的人質帶回。（路透）

數以千計的以色列示威者今天走上街頭，呼籲提前選舉，並要求政府採取更多行動，將被劫至加薩走廊的人質帶回。這是針對以色列總理內唐亞胡的最新一輪抗議活動。

路透社報導，隨著以哈戰爭邁入第7個月，仍有133名以色列人質被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）劫持，人們對以色列政府的處理態度日益不滿，抗議活動持續不斷。

哈瑪斯戰士去年10月7日對以色列南部發動毀滅性攻擊，調查顯示，大多數以色列人將導致這起攻擊的安全失誤歸咎於內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。

內唐亞胡這位在任時間最長的總理一再排除提前選舉的可能性，表示在戰爭期間進行選舉只對哈瑪斯有利。民調顯示，內唐亞胡可能會輸掉選舉。

58歲的皮克曼（Yalon Pikman）參與一場在特拉維夫（Tel Aviv）舉辦的遊行，他說：「我們在這裡抗議這個月復一月、一再拖累我們政府，無論是10月7日前或10月7日後，我們一直在走下坡。」

根據以色列統計，哈瑪斯在10月7日的攻擊中劫持了253人，並造成約1200人死亡。部分人質在去年11月休戰時獲釋，但再一次達成釋放人質協議的努力似乎陷入僵局。

內唐亞胡誓言，在所有人質獲釋、哈瑪斯被摧毀前，以軍將繼續在加薩走廊（Gaza Strip）的行動。哈瑪斯治下的衛生部稱，以色列的行動已造成超過3萬4000名巴勒斯坦人喪生。

以色列 哈瑪斯 加薩

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