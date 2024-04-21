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碰撞可能性高…兩架海鷹直升機墜毀 日本成立調查委員會查明原因

中央社／東京21日綜合外電報導
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。圖為SH-60K直升機。（美聯社）
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。圖為SH-60K直升機。（美聯社）

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、日本經濟新聞及TBS電視台報導，海上自衛隊海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）酒井良今天下午召開臨時記者會對這起事故公開致歉，表明已在海上幕僚監部成立事故調查委員會，並將盡全力搜救下落不明的7名隊員。

海上自衛隊已針對這起墜機事故公布兩架事故直升機的機長姓名，並說明現階段並未確認事故直升機存在機械異常。

日本防衛大臣木原稔今天說，因為兩具飛航資料紀錄器（FDR）被發現的位置相近，「我們認為碰撞的可能性高」。

海上自衛隊擁有約80架事故同型機，目前已暫停所有訓練飛行，至於警戒監視及運輸任務則視必要執行。

防衛省及海上自衛隊表示，墜毀的兩架海鷹直升機分別是隸屬長崎縣大村航空基地的機身編號8416號機，及隸屬德島縣小松島航空基地的機身編號8443號機。

事發現場位於伊豆群島的鳥島東方約270公里處海域，4月20日晚間10時38分左右，正參與反潛訓練的8416號機先失聯，並在1分鐘後接獲8416號機發出的緊急信號。接著在晚間11時4分左右，也得知無法與8443號機進行無線電通訊。

雖然未接獲8443號機發出的緊急信號，但木原說，從技術上來說，如果是發自同一地點的緊急信號，有可能聽起來會像合併成一個信號。

海上保安廳表示，4月20日深夜11時15分左右，海上自衛隊護衛艦「伊勢號」通報118表示「訓練中的海上自衛隊兩架航機疑似墜落」。

昨晚還有海上自衛隊護衛艦、潛艦及補給艦等參與反潛訓練，墜毀的兩架海鷹直升機在失事前分別從不同的艦艇上起飛。

海上自衛隊已在事發海域發現包括兩機主旋翼葉片等部分機體。兩機上各搭載4名乘員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明，海上自衛隊已派出12艘艦艇及7架航機進行海空搜救，海上保安廳也出動船隻及航機協助。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天透過社群平台表示，美國政府已表明將協助日方搜救，「我們將跟作為朋友及盟友的日本並肩共同面對」。

失事的兩架海鷹都是護衛艦搭載的反潛巡邏直升機SH-60K，機上配備探測潛艦的裝備，也能掛載深水炸彈及反潛飛彈。防衛省表示，接下來將分析飛航資料紀錄器，調查事故發生原因。

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