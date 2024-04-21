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中東鬆口氣…避免全面開戰 美以伊不談空襲

編譯中心／綜合20日電
伊拉克巴比倫省卡索軍事基地20日遇襲發生爆炸。（路透）
伊拉克巴比倫省卡索軍事基地20日遇襲發生爆炸。（路透）

伊朗19日遭以色列空襲，伊、以與美國政府至今均避談，被認為旨在避免全面開戰。20日凌晨，親伊朗的伊拉克武裝團體「人民動員」駐紮基地遇襲，傳出1死、8傷，還沒人或團體承認動手，美以皆否認涉入。

兩名以色列、三位伊朗官員向紐約時報說，以方19日攻擊伊朗伊斯法罕附近空軍基地。但伊朗總統萊希同日僅讚揚伊朗13日對以報復攻擊，伊朗外長艾密拉多拉安當天接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，不願承認19日空襲是以方所為，甚至稱那不算空襲，較像兒童的玩具、而非無人機。

伊朗聲稱19日擊落3架無人機，未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列也不吭聲，令外界霧裡看花。而以色列的沉默也給了伊朗官方至關重要的政治空間，讓德黑蘭不必進行報復性回擊。

據了解，以色列對伊朗展開相當有限的回擊行動，似乎是以警告性質為主，即展現出以色列具有隨意攻擊伊朗心臟-伊斯法罕的能力。伊斯法罕除有主要空軍基地，也是工業重鎮，擁有製造無人機和彈道飛彈的工廠。

目前以色列、伊朗應是在「戰略威懾」彼此，傳達出若領土遇襲就會讓對方付出代價的態度，目前事態尚未有進一步升級的狀況，讓中東和全球都鬆了一口氣。BBC報導，如此低調冷處理似乎代表兩國此次互打已落幕。

另據美國有線電視新聞網（CNN）獨家取得的衛星影像，遭空襲的伊朗基地未見大規模損害；CNN並分析，以伊顯然力圖使近期危險的升溫局勢暫且舒緩，兩國間的「國對國直接攻擊」已經結束。

然而，伊拉克巴格達以南的卡索軍事基地20日再傳巨大爆炸，已併入伊拉克正規軍的人民動員同日直指是遭人攻擊。據路透引述伊拉克軍方報導，事發時當地上空未見戰機或無人機，爆炸原因調查中。

人民動員指稱，有人員和財產損失。匿名軍官說，爆炸地點為設備倉庫，引發猛烈火勢。美軍在社群媒體否認空襲，美以官員皆否認涉入。英國天空新聞報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯譴責這次襲擊事件。

哈瑪斯在一份聲明中表示：「我們認為這次襲擊事件是攻擊並侵犯伊拉克的主權和安全，我們也認為美國拜登政府要為中東地區局勢升高負責。」

儘管以國否認參與襲擊伊拉克軍事基地，但哈瑪斯仍說，這起事件是以國「野蠻行徑」的「體現」。

BBC報導伊朗以色列此波互打應已落幕。圖為伊朗民眾上街支持政府反擊以色列。（歐新...
BBC報導伊朗以色列此波互打應已落幕。圖為伊朗民眾上街支持政府反擊以色列。（歐新社）

伊朗 以色列 哈瑪斯

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