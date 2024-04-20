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美日菲峰會讓「亞洲北約」成形？ 學者：內涵不同言之過早

中央社／台北20日電
外界關注美日菲峰會後印太局勢。（路透）
外界關注美日菲峰會後印太局勢。（路透）

外界關注美日菲峰會後印太局勢，台灣智庫諮詢委員賴怡忠今天表示，美國與各國的雙邊同盟內涵不盡相同，形成「亞洲北約」言之過早；綠洲文教基金會執行長謝文生說，未來將是以美、日為核心，在「2洋4海」開展小型多邊架構。

美、日、菲3國領袖11日召開歷史性峰會，宣布建立全球基礎建設與投資的夥伴關係，為印太地區首例，並將在菲律賓興建鐵路、港口等關鍵設施，以及乾淨能源產業與半導體供應鏈。外界關注美日菲峰會後，是否可能形成「亞洲北約」。

台灣安保協會與台灣獨立建國聯盟今天舉行「從南海到台海－美日菲高峰會後的印太新局勢」座談會。

與談的賴怡忠表示，美國過去的戰略是以美國為軸心、雙邊同盟為扇形架構，現則改透過小型多邊網絡進行合作；以菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政時期為例，當時的美菲關係很差，現在是快速回溫，並鼓勵其他國家加入，未來或許會看到「美澳菲」架構。

賴怡忠說，有些人認為可能會很快形成「亞洲北約」，但他認為言之過早，因為美國與各國的雙邊同盟內涵不盡相同，例如美國與日本之間，並沒有如同美國與韓國聯合編成的韓美聯合司令部（South Korea-US Combined Forces Command），而美澳的雙邊軍事合作則又更密切。

賴怡忠表示，多邊架構雖能牽制中國，但中國在東南亞仍具有很大影響力，且美國年底將舉行總統大選，拜登政府應會把重點放在內政選舉；倘若中國未對台直接施壓，恐會以灰色地帶舉措作蠶食鯨吞，台灣政府必須提早預防。

與談的謝文生指出，近年中國與菲律賓關係生變，加上南海衝突爭議、巴士海峽演習、中國一帶一路政策跳票等諸多事件，才導致美日菲峰會出現。

謝文生表示，從美日菲峰會及過去經驗可觀察，美、日幾乎是共同體，未來將是以美日兩國為基底，並在2洋4海（印度洋、太平洋、南海、台海、東海、黃海）開展小型的多邊關係架構。

北約 拜登 東南亞

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