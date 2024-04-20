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曾誇口2030年減排75％ 蘇格蘭如今放棄目標

中央社／倫敦19日綜合外電報導
碳排放示意圖。（美聯社）
碳排放示意圖。（美聯社）

在氣候目標被英國氣候變遷委員會（Climate Change Committee,CCC）形容為「遙不可及」後，蘇格蘭放棄原訂2030年底前減排75%的目標，但卻引起環保團體憤怒。

紐約時報指出，早年工業火車頭與燃煤大戶的蘇格蘭，也是最先端出具有雄心及法律約束力氣候目標的地方之一。蘇格蘭允諾2030年底前做到相較1990年水準，能將造成暖化的溫室氣體減排75%。

然而這週，蘇格蘭負責淨零排放的部長麥艾蘭（Mairi McAllan）表示2030年目標「難以觸及」，將捨棄年度減排目標，改採每5年檢討減排成效。

其實蘇格蘭的溫室氣體排放已有大幅減少。2021年的排放量比1990年少49%，問題是這樣的減幅仍不足達成2030年目標。

英國氣候變遷委員會指出，雖然電力領域已降低排放（蘇格蘭擁有大量風電），但其他領域的減排進度均告落後。包括以熱泵取代天然氣供暖沒法取得有效進展、交通運輸排放減幅不夠快等，後者部分原因在於拿不出降低汽車依賴的具體計畫。

此外，蘇格蘭在復原泥炭地也做得不夠。泥炭地可封存大量導致暖化的二氧化碳。

法新社報導，英國氣候變遷委員會上個月嚴厲批評蘇格蘭屢次未能達到訂定的氣候目標。

由於在家用暖氣、交通、農業和自然復育等方面努力不足，英國氣候變遷委員會認為，蘇格蘭標榜的加速減排現已「超出可信範圍」。

蘇格蘭首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）誓言，蘇格蘭仍將實現在2045年底前達到淨零排放目標。

尤沙夫告訴蘇格蘭議會議員：「英國氣候變遷委員會始終明確跟我們說，2030年目標具有挑戰性。但是2045年的最終目標沒有改變、也不會改變。」

綠色和平英國分部（Greenpeace）政策專案主任麥卡錫（Ami McCarthy）抨擊蘇格蘭這次的決定。她說在經歷有紀錄以來地球最熱的一年後，立法調降蘇格蘭氣候目標，猶如「在加油站點燃火柴」般不智。

麥卡錫指出，5年前設定的目標完全可行，問題在於蘇格蘭未能落實必要的政策。

樂施會（Oxfam）則表示，蘇格蘭部會首長重新制定蘇格蘭氣候規章的任何決定都會「極其尷尬」。

18日這項收回2030年氣候目標的決定，是在蘇格蘭執政的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）又一挫折。在英國今年全國大選前，SNP已歷經內部爭端、黨魁辭職及民調下滑等打擊。

根據民調機構易普索（Ipsos），主張蘇格蘭獨立的SNP在大選的投票意向調查仍領先工黨7個百分點，但相較去年5月的12個百分點、去年11月10個百分點，領先優勢已在縮小。

氣候變遷 麥卡錫 民調

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