北韓再射彈 測試「超大型彈頭」威力

北韓19日下午在西部海域進行戰略巡弋飛彈的超大型彈頭威力測試。圖為北韓本月2日測試一枚中遠程固體燃料極音速飛彈。（路透）

韓聯社援引北韓 官媒朝中社報導，北韓19日下午在西部海域進行戰略巡弋飛彈的超大型彈頭威力測試，並試射新型防空飛彈，進一步加劇朝鮮半島緊張局勢。

報導引述北韓飛彈管理局說法稱，北韓19日下午進行「Hwasal-1 Ra-3」戰略巡弋飛彈彈頭測試，還有「Pyoljji-1-2」新型防空飛彈的試射。

報導指出，兩場測試都是政府和其附屬國防科學機構為快速發展技術而進行的常規活動，與地區局勢無關。

北韓飛彈總局2月3日也曾進行巡弋飛彈「超大型彈頭」威力測試與新型地對空飛彈的測試發射。

北韓的戰略巡弋飛彈據信是設計為可搭載核子彈頭。不過，路透報導，南韓 、日本和美國並未提到有飛彈試射。通常它們偵測到北韓的大型飛彈測試時，會進行通報。

此外，北韓發布了一首讚頌領導人金正恩 為「親切的父親」和「偉大的領導者」的新歌曲，此舉似乎是政治宣傳一環，目的是提高他在北韓的地位。這首歌的音樂影片17日於北韓國營中央電視台（Korean Central Television）播出。

北韓國營中央電視台也播出金正恩欣賞這首歌曲在管弦樂隊伴奏下的現場演出影像，這是首都平壤1萬套住宅竣工慶祝儀式的一環。

這首歡快的歌曲名為「親切的父親」，由於北韓國營媒體近期更改一個國定假日的名稱，引起外界揣測，這是為了鞏固金正恩地位的措施之一。

北韓國營媒體近期不再把慶祝北韓建國領袖金日成生日的國定假日稱為「太陽節」，而開始改用更中性的「4．15」或「4月節日」稱呼。

南韓統一部官員表示，這些變化可能是金正恩不再依賴前人，意圖塑造獨當一面形象的一環。