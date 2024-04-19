全球最佳機場卡達奪冠 2至5名都是亞洲機場

卡達哈馬德國際機場打敗新加坡樟宜機場，奪下最佳機場寶座。（路透）

有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構Skytrax 17日公布2024年最佳百大機場評比，卡達的哈馬德國 際機場打敗新加坡 樟宜機場，奪回最佳機場寶座；台灣桃園國際機場桃排名全球第66名，較2023的第82名進步16名。

新德里電視台指出，全球最佳機場頭銜長久以來處於新加坡樟宜機場與卡達哈馬德國際機場兩強爭霸的局面。新加坡樟宜機場曾經12度贏得Skytrax的最佳機場第一名，但在2022、2021年遭哈馬德機場奪走這一頭銜，今年又落居第二。

哈馬德機場是其中一座為長時間停留旅客提供免費城市旅遊的機場之一，此項服務贏得旅客高度讚賞。哈瑪德機場也榮獲全球最佳機場購物（World’s Best Airport Shopping）殊榮。

值得注意的是，其餘二至五名全為亞洲機場。除了樟宜機場，第三到第五名分別為首爾仁川機場、東京羽田、成田機場。桃園國際機場則從第82名上升至第66名，但仍遠不如2019年曾經寫下的第13名佳績。香港 國際機場則見到排名大幅回升，在香港擺脫新冠疫情影響、搭機乘客數增加後，排名已從22名回升至第11名。

美國的機場排名依舊不佳，排名前二十大都未見蹤影，名次最高的是西雅圖國際機場，退步六名至第24名。

歐洲國家的機場則是前十大排名中的常客，包括巴黎戴高樂機場、德國慕尼黑、瑞士蘇黎世和土耳其伊斯坦堡機場都維持在前十名。

最大進步獎則由日本沖繩的那霸機場奪下，從第199名攀升至第91名。據中時新聞網報導，CNN特別提及日本機場令人驚艷，札幌新千歲機場獲得世界進步最多機場獎（World’s Most Improved Airport）殊榮，名古屋的中部國際機場在500至1000萬年旅客吞吐量級別中獲得最佳機場獎，大阪關西機場獲得全球最佳機場行李運送獎。