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經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

不甩西方 以：自行決定回應伊朗

編譯中心／綜合19日電
路透記者沙列姆去年10月拍攝一名巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，獲得2024世界新聞攝影獎。（歐新社）
路透記者沙列姆去年10月拍攝一名巴勒斯坦婦人緊擁5歲姪女的遺體啜泣，獲得2024世界新聞攝影獎。（歐新社）

西方國家齊聲呼籲以色列保持克制，以免爆發全面中東戰爭之際，以色列總理內唐亞胡17日表示，該國將自行決定如何回應伊朗13日發動的飛彈和無人機襲擊。

另，針對伊朗研製軍用無人機的計畫，美英18日宣布祭出廣泛制裁措施。美國財政部當天聲明，將制裁有助伊朗生產其「見證者」等無人機的16人及兩個實體；另據英國同日公布的官方通告，倫敦將制裁伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍參謀部等伊朗軍事實體，共鎖定13人或實體。

據外媒報導，內唐亞胡17日與到訪的英國外交大臣卡麥隆和德國外長貝爾伯克會談。內唐亞胡辦公室隨後聲明，內唐亞胡感謝英德對以色列國防的支持，他們有各種建議和忠告，但以色列將就安全問題做出自己的決定，將採取一切必要措施自衛。

卡麥隆說，雖然以色列正準備採取報復行動，但英方希望以方能採取盡可能避免局勢升級的方式，「我要向我們以色列的朋友說，現在是用腦、用心思考的時候」。貝爾伯克稱，她向內唐亞胡表明，絕不能使中東陷入不可預測局面，對任何人都沒好處，包括區域內的第三方國家，「我們非常渴望能避免局勢升溫」。

伊朗總統萊希稍早警告，以色列即使只對伊朗領土發動最輕微的襲擊，都將受到大規模和嚴厲回應，並聲稱13日已刻意縮小襲擊規模，若伊朗全面進攻，以色列會變得一無所有。

另據路透報導，加薩最大的人工生殖中心阿爾巴斯馬人工生殖中心（Al Basma IVF centre）在去年12月遭受以軍砲彈襲擊，炸壞5個液態氮罐，導致生殖中心內大量胚胎、精子與卵子樣本被破壞。生殖中心創辦人加萊尼（Bahaaldeen Ghalayini）表示，「1顆砲彈裡帶走5000個生命」，「帶走數百名不孕症夫婦的『最後希望』」。

對此，以色列本月17日否認故意針對民用基礎設施，並指控哈瑪斯（Hamas）武裝人員在醫療設施內進行行動，哈瑪斯也否認此事。

另據中央社引述法新社報導，一名悲痛欲絕的巴勒斯坦婦人在加薩走廊緊擁5歲姪女的遺體啜泣的照片，18日榮獲2024年世界新聞攝影獎。

世界新聞攝影獎評審委員會主席席爾茲（Fiona Shields）表示，「一旦你看過，它就會烙印在你的腦海。它就像一道兼具字面和比喻意涵的訊息，實際上傳達出衝突的恐怖與徒勞。」

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