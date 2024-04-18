巴西女推叔叔遺體進銀行領貸款「扶頭抓筆」露餡 行員秒報警

巴西一名女子遭控用輪椅推著已斷氣的叔叔，前往銀行領取貸款。（截圖自X）

巴西 一名女子遭控用輪椅推著已斷氣的叔叔，前往銀行領取貸款 ，該女已被逮捕，警方正在追捕載送他們前往銀行的司機，以進一步釐清案情。

每日郵報報導，事件發生在伊塔烏聯合銀行（Itau Bank）里約分行，當時42歲的艾瑞卡（Erika de Souza Vieira Nunes）推著68歲的叔叔布拉加（Roberto Braga）的遺體前往臨櫃辦理，並試圖領取1.7萬雷亞爾（約3228美元）貸款，卻被發現事有蹊蹺。

Mulher leva homem morto em cadeira de rodas para tentar empréstimo bancário de R$17 mil pic.twitter.com/ESShZlO9nK — Brasil Urgente (@brasilurgente) 2024年4月17日

根據曝光錄影畫面，當艾瑞卡試圖讓已斷氣的布拉加簽署文件時說，「叔叔，你有在聽嗎？你必須簽名，如果你不簽就沒辦法了。我不能代替你簽名……我再也受不了了」。

只見布拉加毫無反應，身體一動也不動。一名行員於是表示，「我認為他不太舒服」，接著通報救護車。醫護人員抵達後卻訝異發現，保羅至少2小時前就已經死亡。

艾瑞卡被控詐欺 未遂和詆毀屍體罪，17日上午接受當局約談。她向警方供稱，叔叔是在輪椅上過世，但警方對此說法提出異議。

警方指出，艾瑞卡自稱是布拉加姪女，稱是叔叔的看護人，會再確認其他家庭成員身分，並追捕帶他們抵達銀行的同謀。