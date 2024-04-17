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暴雨癱瘓杜拜機場「再停290航班」 阿聯酋航空延長暫停辦理登機

編譯徐榆涵／即時報導
阿拉伯地區近日暴雨成災，全球第二大繁忙的杜拜國際機場運作近乎癱瘓，17日再取消290架往返杜拜航班，另有440架航班延誤。(路透)
阿拉伯地區近日暴雨成災，全球第二大繁忙的杜拜國際機場運作近乎癱瘓，17日再取消290架往返杜拜航班，另有440架航班延誤。(路透)

阿拉伯地區近日暴雨成災，全球第二大繁忙的杜拜國際機場運作近乎癱瘓，17日再取消290架往返杜拜航班，另有440架航班延誤。

BBC報導，杜拜國際機場去年旅客人次超過8000萬，僅次於美國亞特蘭大機場，警告恢復機場正常運作需要「一些時間」，稱現正面臨「非常具有挑戰性的條件」，呼籲旅客避免前往機場，也不要在未經航空公司確認的情況下，前往第一航廈。

總部位在杜拜的阿聯酋航空（Emirates airline）已暫停為從杜拜出發的旅客辦理登機手續，最快當地18日才會恢復。

大批旅客滯留機場，有滯留超過12小時的英國旅客指，不少人要席地而睡，地上滿是垃圾，且缺乏水和食物等，情況一片混亂。

阿聯當局警告，預計會有更多暴雨和強風狀況，許多低窪低區仍被水淹沒，16日遭逢75年來最大暴雨。

阿聯國家氣象中心宣布，艾因市「Khatm al-Shakla」地區不到24小時內降雨量達254.8毫米。阿聯平均年降雨量為140至200毫米，而杜拜通常只有97毫米。

暴雨 亞特蘭大

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