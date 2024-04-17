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華郵：美菲年度聯演將首度超出菲領海 聚焦抵禦海空攻擊

編譯高詣軒／即時報導
圖為去年美菲年度「肩並肩」聯合軍演資料照片。（路透）
圖為去年美菲年度「肩並肩」聯合軍演資料照片。（路透）

美國、菲律賓年度聯合軍演「肩並肩」下周展開。華盛頓郵報17日引述10多名官員報導，美菲海軍聯演範圍將越過菲方12浬領海界線，觸及中國大陸聲索主權的公海部分，這是1991年該聯演啟動以來首例。美菲預計逾1.6萬人參演，共屬一個聯合指揮中心旗下，演練聚焦對抗海空攻擊的4項主要活動。

受訪官員說，這次為期三周的演訓行動，包括讓軍人同步保衛菲律賓西部和北部沿岸的兩座島嶼，其後將海馬士多管火箭系統（HIMARS）運送到島上進行實彈演練。另一行動中，菲方軍艦將首次亮相一套新取得的艦載飛彈系統，並與美國空軍中隊合作打擊並擊沉一艘除役船隻。

官員並說，美軍去年在菲律賓取得4處可使用的新據點，其中3處會是今年「肩並肩」演習一部分。演習的一環涉及參演軍人從菲國北部卡加延省的拉爾洛機場出動，來確保菲律賓其中一座面向台灣的北端島嶼安全。

另一行動則是官兵會利用南端外海巴拉巴克島上一座新指定的空軍基地，執行巴拉旺省的防衛行動；該省隔海與中國企圖控制的南沙群島相望。「肩並肩」軍演事務上的菲軍發言人洛希科說，演習將模擬武裝奪回這些島嶼領土，「如果有人奪走，我們會奪回來」。

美菲兩軍將比以往更著重作為一支單一軍力來行動；另外，法國、澳洲等盟友也會參與演習特定部分。主導規畫美國陸戰隊參演事宜的美海軍上校克魯曼（Doug Krugman）說，此次目標是要讓官兵們能「隨插即用」。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說，菲方希望傳遞的訊息很簡單，即「我們並不孤獨」且準備好捍衛主權。

安全分析師指出，菲中緊張已屆近幾年來高峰，讓太平洋爆發戰爭的風險升高。南沙群島的仁愛礁（仁愛暗沙）局勢尤為嚴峻。菲方1999年起故意將軍艦馬德雷山號擱淺在該地，近幾個月中方船隻則加強阻撓菲海軍補給該艦軍人，包括用高壓水柱損壞菲船並傷及人員。

澳洲 克魯曼 華盛頓郵報

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