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南韓「世越號」沉船10周年 家屬等不到道歉、不見悲劇真相

中央社／首爾16日專電
圖為2018年5月10日，世越號沉船船體順利扶正。（新華社）
圖為2018年5月10日，世越號沉船船體順利扶正。（新華社）

10年前的今天，一艘載著300多名高中學生、共476名乘客的世越號因故沉沒，多達304條生命葬身海底，但經過10年，悲痛的家屬仍未等到一句道歉、也未能窺見悲劇真相，而類似的慘劇卻持續發生。

「明天就是世越號慘案10周年祭的日子。2014年4月16日，我透過電視直播看著304人葬身水底的過程，受到莫大衝擊」，世越號慘案10周年祭委員會共同委員長朴承烈在15日記者會上娓娓道出仍歷歷在目的往事，「國家與輿論散播的假消息，讓受害者陷入更大的痛苦中。我們至今未忘記國家犯下的錯誤」。

他控訴，受害者與罹難者家屬們10年來遭受希望掩蓋真相的國家暴力，而他們只是想要政府承認錯誤、正式道歉，為所有國民爭取一個生命能受到尊重的、安全的社會，但至今未能如願。

4.16連帶常任執行委員長李泰鎬提到，在世越號之後，政府並未記取教訓，打造更安全的社會，反而在與因世越號遭彈劾下台的前總統朴槿惠同屬保守派政黨的尹錫悅政府上台之初，就爆發了上百人死傷的梨泰院踩踏事件，同樣有延誤救援的疑慮，「但政府為了掩蓋真相，如同過去意圖抹去世越號，現在也打算抹去梨泰院」。

在上百條鮮活生命離開世上後，悲痛的家屬除了為逝去的家人爭取真相與道歉，也積極在各種事故現場伸出援手。梨泰院慘案發生後，4.16連帶也主動向茫然自失的梨泰院罹難者家屬們提供幫助，「我們不可能不相互合作」，李泰鎬說，「我們都希望能創造更好、更安全的社會」，「如果人民不站在一起，世界是不會改變的」。

「我們秀真是我的第3個女兒，也是家裡的老么，是個聽話的好孩子」，臉上難掩疲態的4.16世越號慘案家屬協議會營運委員長金鍾基坦言，這10年來看到其他女兒同齡人成年、完成夢想，都會讓他感到羨慕又嫉妒，「除了她過去的模樣，我也常常忍不住想像她如果還活著，現在會是什麼樣子」。

金鍾基將悲憤化為力量，即使當年遺屬只剩下約5分之一仍參與團體活動，他仍想為女兒尋求應得的真相與道歉。「2014年雖在650萬人連署下推動創立調查委員會，但卻因政權的打壓與妨礙不得不提早解散」，事件相關人員中，至今仍只有拋下乘客逃生的船長，與涉嫌安全管理疏失的船公司代表被處以無期徒刑，其他當局人員幾乎都獲無罪判決，或已過了公訴期。

南韓政府當年為紀念世越號慘案，提議興建的生命安全公園，直到10年後的今天都未能動土；而在保守派政府重新掌權後發生的梨泰院慘案，也面臨特別法案遭總統尹錫悅行駛否決權的狀況，金鍾基說，「尹錫悅政府正在重蹈朴槿惠政權的覆轍」。

世越號事件發生10年，卻尚未過去，南韓各地今天仍舉行各種紀念儀式，緬懷當年逝去的生命，也向政府明確表示，「我們還沒忘記」。

梨泰院 南韓 家暴

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