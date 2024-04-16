越南河內空品糟 1年僅5%良好

越南首都河內市的空污問題日益嚴重，數據顯示，2022年全年只有5%的時間空氣品質達到良好水準。（中央社）

根據空氣品質監測結果，越南 首都河內市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐年上升。其中，2022年全年只有5%的時間空氣品質達到良好水準，籠罩在空汙下已成河內市民日常。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，來自環境監測與模擬研究中心（CEMM）的金文征（Kim Van Chinh）表示，河內市飽受PM2.5、懸浮微粒（PM10）以及臭氧、二氧化氮等汙染，這些汙染物都會刺激呼吸系統。

金文征引述美國大使館 空氣品質監測站的數據指出，2021年河內市有9.6%的時間空氣品質達到良好水準，到了2022年僅剩下5%。

河內市政府於3月曾表示，河內市2018年至2020年期間的PM2.5年平均濃度是國家標準的2倍。河內市在2019年有約三成時間的空氣品質都位在不健康的水準。

環境專家表示，空氣汙染 物主要有以下來源，包括車輛、工業活動、生物燃料、農業生產等，其中交通是PM2.5最大的排放源，大約占五至七成。

河內市當前目標就是到了2030年，全年至少75%的時間空氣品質能達到良好水準。

迄今，河內市並未全面列出所有的排放源，但一份環境報告顯示，河內市正在面臨空氣汙染問題，主要由PM2.5引起，將會影響民眾健康並造成經濟損失。

河內市每年平均有超過1000起因心血管疾病而住院案例，以及約3000起因呼吸系統疾病而住院案例，分別占住院人數1.2%及2.4%。

河內市共有約900萬人口，40%人口住在市區。河內市共17個工業園區、約有1300個工藝村、超過700萬輛摩托車及60萬輛汽車。