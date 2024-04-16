金日成112歲冥誕 動員上萬學生慶祝 北韓堅挺金正恩

據朝中社15日報導，北韓前一天在平壤金日成廣場舉行紀念前國家主席金日成第112個生日的青年學生晚會和禮炮發射活動。（朝中社）

北韓 15日盛大慶祝前領導人金日成112歲冥誕，官媒刊文宣揚國務委員會委員長金正恩 發揚先輩思想，並強調要堅定擁護金家政權。

另外，官媒15日還播出前一晚在金日成廣場舉辦的紀念活動。畫面所見，上萬學生穿著色彩繽紛的服裝，一同跳舞慶祝，周邊也布置氣球 ，還有寫著金日成冥誕4月15日的排列設計。影片中間還穿插華麗煙火秀，營造舉國同歡的氣氛，不過領導人金正恩則沒有出現在畫面中。

勞動黨機關報《勞動新聞》15日頭版社論列舉金日成的功績，稱「金正恩全面發揚偉大領袖（金日成）和偉大將軍（金正日）的革命思想」，並要求民眾緊密團結在以金正恩為核心的黨中央周圍。

北韓通常在金日成生日前後通過各種宣傳報道宣揚先輩領導人的功績，讓權力世襲正當化。統一部發言人具炳杉當天在例行記者會上就北韓在金日成生日時發文頌揚金正恩一舉表示，這並非特別的動向，每當北韓有類似「機會」時總會借機讚頌金正恩。

另一方面，北韓仍在使用指代金日成生日的「太陽節」一詞。朝中社和《勞動新聞》等媒體在當天的報導中稱，黨幹部們「在意義深遠的太陽節之際」向金日成和金正日銅像敬獻花籃。值得一提的是，今年以來媒體對「太陽節」一詞的使用頻率明顯減少。2月17日《勞動新聞》報導中有所提及後，截至前一天都未見「太陽節」一詞的蹤影。

統一部官員表示，北韓在金日成生日前兩個月左右都完全沒有言及「太陽節」，當天這個表達出現的頻率也少之又少。考慮到金正恩2019年3月曾公開表示要警惕領袖「神祕化」，這一方向在今年金日成生日之際也有明顯體現。