家族政治退場 星總理李顯龍5.15交棒副總理黃循財

新加坡四位總理任期 製表／茅毅

新加坡 總理李顯龍即將交棒副總理兼財長黃循財，黃循財性格低調沉穩、親和力十足，疫情 期間帶領星國抗疫有成，曾在國會感謝抗疫人員時流下男兒淚；黃循財公務員生涯及執掌各部會表現突出，各方期待他帶領新加坡走出家族政治。

新加坡總理李顯龍（左）2022年在一場記者會後與財長黃循財（右）握手。李顯龍15日宣布將卸任，由副總理黃循財接任總理。（路透）

現年72歲的新加坡總理李顯龍15日透過總理公署宣布，預定今年5月15日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。

李顯龍在社群媒體 臉書發文，籲請星國人民全力支持由黃循財率領的第四代領導團隊。黃循財也隨即透過社群媒體影片表示，他懷抱強烈使命感，謙卑接下這項重責大任，矢言全力以赴。

華爾街日報15日報導，這是一場謹慎安排的接班，旨在安度當前經濟和地緣政治動盪，維持新加坡長久以來的穩定聲譽。政治分析家認為，現年51歲的黃循財，是執政黨人民行動黨（PAP）中堅力量，能在維持現狀的同時吸引年輕選民。

李顯龍在臉書寫道，他去年11月就宣布打算今年卸任總理，下月15日交棒當天就將由黃循財宣誓接任。李顯龍說，領導高層更迭，對所有國家均為重大時刻，為博得新加坡人民信賴，黃循財和星國第四代領導團隊至今兢兢業業，尤其在新冠肺炎疫情期間。

中時新聞網報導，新加坡自1965年建國以來，政治上走威權式民主，雖然多黨並存，但是「人民行動黨」一黨獨大，控制言論自由，這種「新加坡式民主」造就了經濟繁榮，現在星國的國民所得與美國相當。只是，當前全球局勢不穩、地緣政治日益緊張，加上新加坡經濟快速崛起，但也拉大了貧富差距，為社會穩定埋下隱憂。

李顯龍將交棒予黃循財，這不僅標誌著「李氏王朝」結束，與李氏王朝劃上等號的新加坡「指導式民主」（guided democracy）也走到轉捩點。新加坡預定2025年舉行國會大選，而年輕選民早已有求變的呼聲，黃循財做為第4代（4G）團隊領導人，必須在政策作為上有所回應。

新加坡藉地利和文化，分食金融和稅務避風港的利益。據英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院3月聯合發布的最新《全球金融中心指數》報告，第一至三名依次是紐約、倫敦及新加坡，香港排名第四，上海升至第六。新加坡一心想發展成全球首屈一指的金融中心，靠的是秉持「不選邊站」策略，維持政治中立的國際形象從美中之間獲利。

黃循財去年8月警告，中美目前處於「極端競爭」狀態，美中極端競爭將「導致我們走上一條對全球經濟來說災難性的道路」，雙方互施經濟懲罰，可能對全球經濟造成災難性影響。他坦承，這樣的外部環境對於新加坡這樣的小國來說，日益不友好。如今美中利益重疊越來越小、甚至出現對立局面，未來在黃循財領導下，新加坡如何因應調整，亦是考驗。