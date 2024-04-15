新加坡準總理黃循財歷任8部會 愛搖滾彈吉他

新加坡副總理兼財長黃循財。（歐新社）

將在5月中旬接任新加坡 總理率領新加坡第4代領導團隊的黃循財，祖上為中國海南島的漢族後裔，父母分別曾任業務經理及小學教師，他自稱是個「平凡家庭」。他去年11月就在星國長期執政的人民行動黨大會宣告，「我已為下個工作任務做好準備」。這距離他前年4月正式獲推舉為星國第4代領導團隊領袖，已過了一年多。

黃循財從政前，曾任貿工部等部會公務員14年，只差1年就能享有公務員退休金，他曾說，這對他的確是損失，但「並不是我當時（辭去公務員從政）的考量因素」。他2004年獲哈佛大學公共管理碩士學位，翌年成為李顯龍的總理首席私人祕書。

黃循財2011年踏入政壇，當選國會議員。星國為內閣制國家，他當選後兩周就兼任教育部和國防部 的政務部長，在星國部會中，該位階次於部長與高級政務部長。此後除了連任議員，他還在「文化、社區及青年部」等多個部會歷練，並於2014年首度入閣，出任該部部長。星國內閣共20位成員，包括總理及19位部長。

黃循財前後在貿工部、財政部、衛生部、國防部、教育部、新聞通訊及藝術部、文化社區及青年部，還有國家發展部等至少8個政府部門任職。這也顯示他早就被現任總理李顯龍等高層看好，刻意讓他歷練各部會熟悉政務，以利接班。

2020年新冠疫情 蔓延全球後，新加坡政府組成抗疫跨部門工作小組，由黃循財和衛生部長聯合領導。政治觀察家認為，他在疫情期間穩健的領導風格、政策論述清晰與充分掌握細節，讓他站上總理接班人選的領先地位。

在此之前，原獲推舉領軍第4代執政團隊的副總理王瑞杰以年齡及健康因素為由，2021年4月突然向李顯龍表示不會接任總理，王瑞杰時年不過60歲。

時任教長的黃循財繼王瑞杰擔任財長。由於財長職位傳統上由人民行動黨重量級人物出任，這也使各界開始注意到他是下任總理的最熱門人選，並在前年6月新加坡內閣改組時升任副總理，兼任財長。他也展現接班架勢，例如去年5月1日代替總理李顯龍，在新加坡全國職工總會舉辦的勞動節群眾大會發表主題演講，同年6月並宣布推出涵蓋經濟與就業等6大支柱主題的「新加坡攜手前進運動」，揭櫫第4代領導團隊的治國願景。

黃循財興趣是搖滾樂、彈吉他與閱讀，也是愛狗人士。8歲時父親送他1把吉他後就愛不釋手，他說彈吉他有助紓壓與放鬆心情。他有兩段婚姻，現任妻子是金融業高階主管。