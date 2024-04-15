多國領導人出面 籲避免事態升級

伊朗 對以色列 發起的大規模空襲，雖然並未對以色列造成實質傷害，但仍遭到多數國家的強烈譴責。美國總統拜登稱伊朗的攻擊行動「卑鄙無恥」，包括德國總理蕭茲在內的多國領導人呼籲，國際社會應付出最大努力，避免中東局勢進一步升級。

德國之聲報導，加拿大、荷蘭、丹麥、挪威、捷克等國家均強烈譴責伊朗對以色列的攻擊，並密切關注事態發展，盼望防止局勢升級。西班牙表達密切關注，並與該地區的西班牙人保持聯繫。

中國對當前的中東局勢「深表憂慮」。中國也呼籲國際社會，「尤其是那些對中東局勢有影響力的國家，為中東實現和平與穩定扮演建設性的角色」

然而，伊朗對以色列發動襲擊後不久，德黑蘭街頭有人舉行慶祝活動，這些高舉伊朗國旗以及真主黨民兵旗幟的示威者高呼：「滅以色列，消滅美國」等口號。遊行車隊穿越德黑蘭各主要街道。在網路上流轉的視訊畫面上，一名男子表示：「我們來這裡集會，是為了表達對伊朗軍方以及伊斯蘭革命衛隊的支持。」

伊朗革命衛隊指揮官薩拉米（ Hossein Salami）表示，對以色列發動的攻擊「比預期更為成功」，兩國的鬥爭已經進入了新的階段。他表示，伊朗革命衛隊有能力對以色列採取更大規模的行動，但此次仍決定只實施「有限的打擊」。

正在交戰的俄羅斯和烏克蘭 也在伊朗對以色列發動的攻擊後作出反應。烏克蘭外交部表示，基輔「強烈譴責伊朗的大規模空襲」，這也「證明了為什麼團結所有自由世界的力量來捍衛民主的全球邊界至關重要」。

俄羅斯則敦促各方「表現出克制」，「我們期待地區國家透過政治和外交手段解決現有問題。」