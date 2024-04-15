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馬男國際機場大廳開槍殺妻 擊中保鏢 人群驚叫奔逃

編譯茅毅／綜合14日電
馬來西亞吉隆坡國際機場日前發生男子在入境大廳企圖開槍殺妻。（中央社）
馬來西亞吉隆坡國際機場日前發生男子在入境大廳企圖開槍殺妻。（中央社）

馬來西亞吉隆坡國際機場14日凌晨約1時多發生罕見槍擊案，一名男子企圖開槍殺妻，結果造成她的私人保鑣受重傷。大馬警方對此指稱，本案和恐攻及任何團體無關，屬「個人所為」。大馬「新海峽時報」同日報導，警方正追查一名38歲的馬來西亞男性，他此前因揚言對自己妻子不利而被捕。

警方說，兇嫌在入境大廳朝他妻子開槍，卻傷到保鑣，並在做案後逃逸。機場內人群驚叫奔逃，紛紛就地掩蔽。

南洋商報報導，轄區馬來西亞雪蘭莪州警察局長歐瑪汗（Hussein Omar Khan）聲明，兇嫌共開兩槍，擊中一名身分是保鏢的當地男子，導致他腹部中彈受傷，緊急送醫治療。開槍男子的妻子則虛驚一場，並未受傷。

大馬「全國警察刑事調查部」總監蘇海里（Shuhaily Zain）補充說，兇嫌其實打算對他太太開槍；該名女子遭威脅後心生恐懼，去年就聘僱保鑣。而槍手犯案後迅速逃離，警方布線查緝。

警方提到，由於經營旅行社，案發時該名女子在該機場接待從伊斯蘭教聖地、沙烏地阿拉伯麥加返國的穆斯林朝聖者。

雪蘭莪州（Selangor）警察局長胡申（Hussein Omar Khan）說，這起案件是個人所為，與任何團體或恐怖活動無關。

大馬向來鮮少發生槍枝暴力案，其槍枝管制法律嚴格，非法持有槍械最高可判處40年有期徒刑。警方現階段朝違反刑法和軍火法令等方向偵辦。

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