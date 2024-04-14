我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區五名男嫌圍攻六旬翁 搶走手機和20元現金

洛縣遊民利用廢物建造房屋花園 與家人快樂健康生活

美官員：白宮準備10天 挫敗伊朗對以色列攻擊

中央社／華盛頓14日專電

伊朗13日夜間對以色列發動攻擊。美國資深官員今天說，伊朗意圖造成以色列重大傷亡，但過去10天美、英、法等國合作協助以色列成功攔截99%以上的攻擊，伊朗的行動失敗。

伊朗駐敘利亞使館1日遭以色列戰機襲擊，造成10多人死亡，包括2名革命衛隊高階成員。為了報復，伊朗13日夜間對以色列發動攻擊，使用的彈藥與武器超過300件。伊朗今天表示，已經達成目標，同時警告以色列勿魯莽行動。

白宮資深官員今天向媒體說明，總統拜登（Joe Biden）10天前就指示，因應伊朗可能對以色列發動大規模攻擊，美國要全力做好準備。拜登上週接待日本首相岸田文雄空檔還聽取簡報，同意部署更多飛彈驅逐艦，強化以色列的防衛能力。

官員指出，拜登13日晚間臨時從家鄉德拉瓦州趕回白宮，在白宮戰情室（White House Situation Room）召集國安團隊開會。當時得知伊朗發射100枚中程彈道飛彈，以色列可能短時間內就會遭到攻擊，「你可以想像當時氣氛的緊繃」，後來美國的因應計畫成功，「才感到有點鬆一口氣」。

五角大廈資深官員指出，伊朗使用超過300件彈藥、武器攻擊以色列，包括超過100枚中程彈道飛彈、30枚地面攻擊的巡弋飛彈，及超過150架具爆炸力的攻擊無人機。除伊朗本土，伊朗也同時從伊拉克、敘利亞、葉門發動攻擊。

他說，伊朗這次的行動「前所未見」，是首次從伊朗本土直接對以色列攻擊。

五角大廈官員指出，美軍主要由中央司令部（USCENTCOM）、歐洲司令部應對這次行動，目前部署在地中海東部的驅逐艦勃克艦（USS Arleigh Burke）、驅逐艦卡尼號（USS Carney）擊落大約4至6枚伊朗的中程彈道飛彈。

他並表示，美國也出動戰機，擊落70架伊朗朝向以色列發動的攻擊無人機。華盛頓郵報（Washington Post）報導，這些戰機是由駐紮在英格蘭東部一處空軍基地的美國第494飛行隊（the 494th Fighter Squadron）、及駐紮在美國北卡羅萊納州的第335飛行隊所出動的F-15E打擊鷹戰機（Strike Eagles）。

白宮官員指出，伊朗原意圖對以色列造成重大傷害及人員死亡，但美國與英、法等國及以色列集體合作，讓伊朗的行動失敗，展現以色列軍力的優越性，駐紮在該區域的美軍也會持續保持備戰狀態，降低區域緊張情勢、避免更多攻擊、提供防禦保護的支援。

伊朗 以色列 白宮

上一則

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

下一則

密切關注中東情勢 印尼外交部籲民眾延後赴以色列、伊朗

延伸閱讀

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級
伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵

伊朗以色列衝突是否暫時了結？未來幾天是關鍵
紐時：以色列總理與拜登通話後 取消報復攻擊伊朗

紐時：以色列總理與拜登通話後 取消報復攻擊伊朗
取賓州得天下？搶關鍵搖擺州 川普、拜登先後赴賓州造勢

取賓州得天下？搶關鍵搖擺州 川普、拜登先後赴賓州造勢

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55

超人氣

更多 >
智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」
過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施

過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施
湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利
華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工