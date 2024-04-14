伊朗對以色列發動大規模報復攻擊 國際油價蠢動

伊朗14日對以色列發動報復攻擊。圖為伊朗民眾上街慶祝當局的攻擊行動。(路透)

伊朗 14日凌晨從四個方向對以色列 發動強力的報復攻勢，發射大量飛彈以動用武裝無人機，將中東進一步推向全面性的區域戰爭；美軍協助以色列攔截伊朗的空中攻擊，拜登 並再度承諾確保以色列安全；約旦、黎巴嫩及伊拉克也宣布將關閉領空。最新發展可能引發國際油市的激烈反應。

美國總統拜登迅速返回白宮。他推文指出，「我剛剛與國安團隊討論伊朗攻擊以色列的最新情況。我們確保以色列在面對伊朗及其代理人威脅下的安全承諾如鋼鐵般堅實」。

美國眾議院共和黨議員表示，他們正在草擬新法案，對以色列提供更多援制，並加強對伊朗及其盟友國的制裁。川普推文表示，「如果我是總統，這種事絕不會發生」。

以色列當地時間14日凌晨2時之前不久，耶路撒冷，以色列南部與北部，以及以色列占領的戈蘭高地警報大作，以色列上空被來襲的飛彈以及以色列的防空攔截飛彈照亮。

以色列軍事發言人哈加利在凌晨3時表示，伊朗總共對以色列發射逾200枚武裝無人機、巡弋飛彈及導彈，攻擊還在「進行」中，但截至當時為止絕大部分的攻擊都被以色列攔截。

伊朗革命衛隊宣稱，已發射「數十次」飛彈及無人機；美國國防官員表示，美國軍方「持續擊落伊朗的無人機」。

革命衛隊官方的塔斯尼姆通訊社指出，這是一次「從四個方向，動員『數百架無人機及大量不同種類的飛彈，所發動的多層次攻擊」；除了伊朗外， 黎巴嫩的真主黨民兵、伊拉克民兵及葉門胡塞反抗軍都對以色列發動攻擊。真主黨表示，已對戈蘭高地的以色列營房發射數十枚俄製喀秋莎飛彈。

美國大西洋委員會史考克羅夫特中東安全計畫主任帕尼科夫表示，伊朗的攻擊「將此一地推置於更廣泛區域性戰爭的崖邊」；他表示，伊朗首次直接攻擊以色列，「粉碎了之前雙方衝突的門檻。這次攻擊顯然是一個新紀元的開始，伊朗願意對以色列的攻擊直接回擊」。