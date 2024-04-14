伊朗開打 英要海空撤僑 荷蘭關使館 澳德航班避伊朗領空

伊朗對以色列發動無人機襲擊後，伊朗人在德黑蘭巴勒斯坦廣場慶祝。（路透）

英國每日郵報和美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗 革命衛隊13日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列 ，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮；因應中東地區衝突擴大風險，多國相繼採取措施因應，荷蘭外交部駐德黑蘭大使館暫時閉館，法國等國對僑民發出旅行警示，澳洲航空和德國漢莎航空決定避開伊朗領空，英國皇家 海軍陸戰隊將對住在中東的英國公民進行「敦克爾克式」疏散。

綜合媒體報導，以色列1日空襲伊朗駐敘利亞領事館外館，造成包含革命衛隊指揮官在內共8人罹難，伊朗隨即表態將予以反擊。伊朗革命衛隊稍稍早透過國營媒體表示，「革命衛隊航空部門已經發動數十架無人機和飛彈攻擊以色列目標回應猶太復國主義國家罪行」。

美國政府早前就研判，伊朗可能很快就會付諸行動，美國總統拜登一方面呼籲伊朗保持克制，另一方面重申美國保護以色列的承諾，宣布向中東地區增派援兵，以色列自然也進入備戰。

幾天來籠罩中東的緊張氣氛升級。荷蘭外交部13日宣布，其駐德黑蘭大使館當日暫時閉館。至於下周一15日是否重新開館，有關方面明天周日再做研判。

法國政府12日發出旅行警示，提醒僑民在未來幾天，「務必」不要前往伊朗、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦地區。印度、波蘭以及俄羅斯也都發出了同樣的旅行警示。

德國漢沙航空公司及該公司在奧地利的分公司12日宣布，將在4月18日以前，暫停與德黑蘭的航班往來，並暫時不再經過伊朗空域，德國外交部並呼籲德國公民撤出伊朗，表示局勢可能「毫無徵兆地迅速惡化」。

澳洲航空公司澳洲航空13日也宣布，其往來與珀斯與倫敦間的遠途航班將繞行，避開伊朗空域。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）12日接受每日郵報採訪時證實，已隨時準備好為在中東的英國公民提供協助，而英國外交部也已建議所有公民離開黎巴嫩。

這場代號「流星行動」（Operation Meteoric）的疏散計畫，將由英國皇家海軍陸戰隊領頭，並得到皇家海軍與空軍支援。「流星行動」被比作為「敦克爾克大撤退」，1940年，數十萬英、法士兵被德軍包圍，從敦克爾克撤離。

「流星行動」準備工作由皇家海軍陸戰隊的監視和偵察中隊（SRS）進行，他們研究黎巴嫩海岸線，並選擇當地為執行救援任務的據點，受困者將會被救援小艇送到地中海東部皇家輔助艦隊（Royal Fleet Auxiliary）的軍艦上。