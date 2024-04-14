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土耳其纜車塔架倒塌 車廂被撞解體1死10傷

編譯徐榆涵／綜合13日電
土耳其安塔利亞市發生纜車塔架倒塌意外，一輛纜車車廂遭倒塌塔架撞擊後解體，乘客當場重摔在地，釀1死7傷、近200人受困高空。（路透）
土耳其安塔利亞市發生纜車塔架倒塌意外，一輛纜車車廂遭倒塌塔架撞擊後解體，乘客當場重摔在地，釀1死7傷、近200人受困高空。（路透）

土耳其南部安塔利亞市（Antalya）12日發生纜車塔架倒塌意外，一輛纜車車廂遭撞擊後解體，乘客當場重摔在地，釀成1人死亡、10人受傷、近200人受困車廂；事發約16個小時後已成功救出112名受困者，但目前仍有超過60人困於還吊在空中的9個車廂。

天空新聞網（Sky News）報導，土耳其時間12日下午約6時，在安塔利亞市附近運行薩里蘇－圖內克特佩（Sarisu-Tunektepe）路線的纜車有一個車廂撞上纜車支柱，車廂因撞擊力道變形，乘客跌出車廂重摔地面。

衛報報導，安塔利亞市長博切克（Muhittin Bocek）12日晚間發布聲明說，配備夜視儀的直升機被調來救援滯留纜車車廂上的184人，強調會在短時間內救出所有人。

土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，Sarisu-Tunektepe纜車系統的一個車廂因塔架倒塌而衝進岩石區，造成人員傷亡。

根據當地媒體報導，一根塔架「因不明原因」倒下，造成一輛車廂內的8人跌入岩石區。

土耳其內政部在社群媒體X平台發布聲明，指有7架直升機及超過500名救難人員參與救援工作。

土耳其 內政部 社群媒體

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