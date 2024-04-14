孤狼隨機砍人 雪梨商場6死 母浴血護9月嬰不治

澳洲雪梨13日下午發生隨機砍人事件。（路透）

英國廣播公司（BBC）等外媒13日報導，澳洲 雪梨「西田龐迪購物中心」當天下午3點後發生持刀濫砍事件，造成6人喪生。警方指稱，初步了解兇嫌是一名40歲男子，屬「孤狼」式犯案，已被一名女警當場擊斃，現階段研判並非恐攻。

澳洲總理艾班尼斯事發後發表談話，指這是一起可怕駭人的暴力行徑，他也謹慎地說，對兇嫌做案動機尚無任何頭緒，並稱讚前述女警是「英雄」。

澳洲新南威爾斯州警察總長韋伯在記者會透露，包括一名9個月大嬰兒在內的8名傷者，已送醫救治刀傷；有五人是當場死亡，其餘一人送醫後傷重不治，其中五名罹難者是女性、一人是男性。

而一名38歲婦人遭遇攻擊時懷裡有個9個月大的嬰兒，目擊者描述，她渾身是血、抱著孩子衝進一處店面，把孩子交給2名陌生人求「救救孩子」，這是她死前做的最後一件事。據悉，最初受到攻擊的受害者就是這名到院後死亡的38歲婦人與寶寶，她奮力逃進商場內的Tommy Hilfiger門市後，店內工作人員火速鎖門避險，「其他人從架上拿衣服與其他物品為她止血」。

據社群媒體 影片，購物中心可見許多來逛街或消費的民眾，尤其不少是媽媽帶小孩，驚慌失措的群眾奔逃到空橋，有些人則從購物中心停車場疏散。多輛警車及救護車已趕抵現場進行封鎖。

澳媒9 News發布片段顯示，一名男子手持類似商場圍欄的重物，孤身一人在扶手電梯上方與兇嫌對峙，試圖阻止兇嫌前進，兇嫌見狀一度向後退；網民紛紛稱讚這名男子是「超級英雄」，成功拖延兇嫌、阻止其傷害更多人，更有人應該給這名勇敢的人頒發勳章。

一名未透露姓名的目擊男子向澳洲廣播公司（ABC）描述員警朝兇嫌開槍情況。「她若是沒朝他開槍，他還會繼續攻擊，他在濫殺。」

這名男子表示，開槍女警還上前幫兇手進行心肺復甦術（CPR）。「他持一把大刀，看起來像是大開殺戒。」