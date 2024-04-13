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日人口連降13年 銀髮族近3成 逾75歲首破2千萬人

編譯中心／綜合12日電
日本人口連13年減少，預估30年後獨居老人占比逾五分之一；圖為路人12日穿過日本東京新宿商業購物區。（歐新社）
日本人口連13年減少，預估30年後獨居老人占比逾五分之一；圖為路人12日穿過日本東京新宿商業購物區。（歐新社）

日本政府12日公布2023年人口數據，總人口連續13年負成長，又因平均壽命增加，當中75歲以上人口首破2000萬人。根據同日公布的一項新研究，到2050年，日本將有超過兩成的家庭為獨居老人

根據共同社報導，日本總務省公布截至2023年10月1日的人口推算，根據公布結果，包含外國人在內的總人口數為1億2435萬2000人，較2022年同月減少58萬5000人，連續13年負增長，其中銀髮族更是接近3成。若僅看日本人的話，則是減少83萬7000人，來到1億2119萬3000人，創1950年統計以來最大的人數減少。

另據央廣引述法新社報導，日本厚生勞動省的國立社會保障與人口研究所在一項每五年公布的預測中表示，到2050年，日本獨居老人人數將達到1080萬，占家庭總數的20.6%。

獨居老人在老年人口中的占比也增加，男性從2020年的16.4％上升到2050年的26.1％，女性從23.6％上升到29.3％，銀髮族逼近3成。此外，獨居老年人中未婚男性比例從33.7％上升至59.7％。 對於女性來說，這一比例從 11.9％增加到30.2％。

在這項最新預測發表之際，日本年輕人推遲結婚或選擇不生小孩，部分原因是他們負擔不起，0到14歲兒童占比11.4%，創歷史新低。日本正面臨日益惡化的人口危機，高齡人口不斷增加，導致醫療和福利成本飆升，而支付這些費用的勞動力卻不斷減少。

國立社會保障與人口研究所表示，許多老年人目前都有孩子或兄弟姊妹可以照顧他們，即使他們獨居。但最新研究警告：「然而，在30年後，無子女的高齡單身家庭比例預計會上升，包括已婚、喪偶或是分居的情況，而這些人的兄弟姊妹數量也會減少。」

據政府數據，日本2023年的總人口減少了59.5萬人，至1.24 億人，是連續13年下降。數據顯示，人口減少的規模被外國人流入抵消，而日本國民總人口則減少了83.7萬人，至1.21億人。

日本政府正試圖減緩人口下降和老齡化社會危機，但尚未取得有意義的成功。

日本 獨居老人 福利

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