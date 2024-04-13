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教宗擬9月訪亞洲12天 1大因素讓外界憂心

編譯中心／綜合12日電
梵蒂岡宣布教宗方濟各將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡，但虛弱身體能否負荷引起外界討論。（歐新社）
梵蒂岡宣布教宗方濟各將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡，但虛弱身體能否負荷引起外界討論。（歐新社）

梵蒂岡12日宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這項耗時費力的行程安排，可能會考驗高齡87歲的教宗日益虛弱的健康狀況。

中央社引述法新社報導，教宗這次訪問將從9月2日持續至13日，共12天，里程總長約3萬公里，是教宗自2013年上任以來最長的旅程。

教廷發布聲明表示，教宗將於9月3日至6日訪問印尼首都雅加達（Jakarta）、6日至9日造訪巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）、9日至11日走訪東帝汶首都狄力（Dili），並於11日至13日到訪新加坡。

印尼外交部同日在一項聲明中表示，教宗的到訪「對所有宗教團體」都很重要，「這次訪問還有望加強寬容、團結與世界和平的訊息。」

擁有全球最多穆斯林人口的印尼，上個月已經宣布教宗方濟各將來訪，並稱這是給該國天主教徒的一份「特別禮物」。

這是教宗自去年9月以來首次出國訪問，雖然已籌畫數月，但教宗的健康問題讓外界懷疑是否真能成行。方濟各原定於2020年9月訪問巴紐、東帝汶和印尼，但行程因新冠疫情大流行而取消。

教宗 印尼 方濟各

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