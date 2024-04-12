侵吞270億美元達全國GDP近6% 越南女首富判死

越南女首富張美蘭（中）因鉅額詐貸案，昨被判處死刑。（歐新社）

越南 女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下越南有史以來規模最大的詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約270億美元）損失，11日被法院判處死刑。

英國天空新聞與越媒VnExpress報導，張美蘭案是越南史上最大的一樁詐欺審判。張美蘭與同夥被控在2012至2022年間，非法控制西貢股份商業銀行（SCB），透過數千家幽靈公司及行賄政府官員侵吞資金。BBC說，張美蘭貸款 金額達440億美元，衛報說，其中270億美元無法追回，相當於2023年越南GDP的近6%。

張美蘭於2022年10月被捕，今年3月初開庭審理，比原訂的4月底完成審判提前結束。根據此前新聞，此案牽連甚廣，從中央銀行到政府都有官員涉案，驚動房地產和公司債市場。這也是執政的越共領導人、中央總書記阮富仲(Nguyen Phu Trong)多年來承諾剷除貪腐的一個重大成果。

越媒報導，胡志明市人民法院法官指出，68歲的張美蘭因犯下賄賂、違反銀行法和挪用公款等三項罪名而受罰。即使此案金額驚人，但死刑是不尋常的重判。BBC指出，不少人認為，法院可能想藉此施壓張美蘭，盡可能追回被侵吞的資金。

路透報導，一位不願透露姓名的家庭成員表示：「我們將繼續努力，看看我們能做些什麼。」判決前，這名家庭成員曾表示張美蘭將對判決提出上訴。

另據越南「青年報」(Thanh Nien)報導，該案的其餘84名被告，被判處三年緩刑到無期徒刑等刑罰，其中包括張美蘭的丈夫、香港富商朱立基(Eric Chu)被判入獄9年，張美蘭的姪女張惠文(Truong Hue Van)被判入獄17年。

越南大部份都是針對暴力犯罪 判處死刑，但是一些重大經濟犯罪也適用。