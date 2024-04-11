3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

美國海軍和海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）9日營救受困西太平洋荒島逾一周的3名男子，3人用棕櫚葉排列出「救命」（HELP）字樣求救，最終成功被美軍機發現。

美國海岸防衛隊11日發聲明指出，這3名男子3月31日乘坐一艘20英尺長的敞篷小船，計畫在密克羅尼西亞（Micronesia）的皮克洛特島（Pikelot Island）環礁周圍水域捕魚，結果舷外機受損。

根據聲明，3人於是爬上無人居住的皮克洛特島，但無線電沒電，只能蒐集棕櫚葉並在海灘上排列成「救命」字樣等待救援。

美國海岸防衛隊未公布3人身份和國籍，指他們均為40多歲，身體狀況良好。並指這3人一周來靠島上椰子肉及一口小井的水維生。據稱該地區漁民有時會使用該口井。

美國海岸防衛隊表示，4月7日一架美國海軍P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）從日本 沖繩嘉手納空軍基地出發，在海灘上發現用棕櫚葉排出的「救命」字樣，當局隨即開展救援工作。

搜救任務協調員加西亞（Lt. Chelsea Garcia）在聲明中說，受困者用棕櫚葉在海灘上擺出救命字樣，這是在超過10萬平方英里搜索區中找到他們的關鍵因素。

海軍巡邏機隨後向3名男子投遞救生包，並將他們位置轉發給救援中心。隔日，海岸防衛隊員從夏威夷 派來一架軍用飛機，並投下一台無線電，他們向機組員表示狀況良好。4月9日，美國海岸防衛隊的快艇 亨利號（USCGC Oliver Henry）抵達該島，受困3人已於當日晚間平安返家。

密克羅尼西亞位於太平洋西部，位於菲律賓和夏威夷之間，由600多個散布在大約2500萬平方公里海洋的島嶼群組成。