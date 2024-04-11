UNICEF：小心今夏極端高溫 東亞與太平洋區2億名兒童面臨風險

東亞和太平洋地區即將在未來幾個月迎接氣溫再創新高的夏季到來，預料熱浪會較往年更猛烈也更頻繁，圖為一婦女用街頭的噴泉降溫。(歐新社)

東亞和太平洋地區即將在未來幾個月迎接氣溫再創新高的夏季到來，預料熱浪 會較往年更猛烈也更頻繁，聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，此區有超過2.43億的兒童，將面臨高溫 相關的疾病和死亡風險，這是因為兒童調節體溫的能力不如成年人，更易罹患慢性呼吸道疾病、氣喘和心血管疾病等。

UNICEF東亞和太平洋區辦事處主任Debora Comini在周四發表的聲明裡表示：「兒童比成年人更容易受到氣候變遷 影響，過熱的天氣對他們來說是潛在的致命威脅。今年夏天須保持高度警惕，保護兒童和脆弱社區免受日益惡化的熱浪和其他氣候衝擊的影響。」

許多地方3月都出現破紀錄高溫。泰國本周出現兩起中暑意外死亡事件，公共衛生部敦促民眾採取預防措施。菲律賓部分城市上周因為高溫，暫停到校上課，改為遠距教學，其氣象機構今年稍早曾警告說，2024年可能是菲國有紀錄以來最熱年份之一。

UNICEF敦促家長和照護者在家中和學校為兒童創造涼爽的玩耍場所，避免戶外活動，並確保他們穿著透氣衣物。有熱壓力症狀的兒童應送醫院治療。

UNICEF預測，到2050年，不管溫室氣體排放情況如何，全球20億兒童都將頻繁遭遇高溫熱浪。