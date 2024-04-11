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英媒：北約別再互相吹捧 趕快面對內部混亂

編譯中心／綜合10日電
德國加爾德萊根8日舉行的「Quadriga 2024」演訓的新聞發布會上，來自泰勒馬克營的挪威士兵坐在豹2 A4主戰坦克上。（歐新社）
德國加爾德萊根8日舉行的「Quadriga 2024」演訓的新聞發布會上，來自泰勒馬克營的挪威士兵坐在豹2 A4主戰坦克上。（歐新社）

俄烏戰爭打了兩年多，英國媒體分析師表示，面對當前的國際局勢，北大西洋公約組織（NATO）顯得相當混亂，不僅未能成功幫助烏克蘭，烏軍撤退甚至防線崩潰的風險可能會在今年發生，面對俄羅斯，北約本身也難以招架，十幾個國家國防預算仍未提升至2% GDP，缺錢、缺彈、軍事基建不足、武器裝備落後還沒有產能，面對如此至暗的時刻，不應該再互相吹捧，趕快正視現實。

中時新聞網報導，英國泰晤士報專精政、經、軍及能源政策的專欄盧卡斯（Edward Lucas）分析，認為北約很難捍衛自己免受俄羅斯攻擊，最有可能的是在三年內或更短時間內，首當其衝可能是波羅的海地區，第一線國家清楚地看到這一威脅，立陶宛正在加速建設一座大型彈藥工廠，也如同其他波羅的海國家，正在建造邊境防禦工事，一些盟友認為這是危言聳聽。

他說，當每一樣裝備和每一筆資金都應該送往烏克蘭的時候，北約卻進行了自冷戰以來最大規模的演習「堅定防衛者」（Steadyfast 2024），這對於阻止俄軍空襲烏克蘭城市時毫無幫助。

另外，加拿大8日宣布增加國防支出，以購買遠程飛彈系統、新型戰術直升機等，並強化北極地區影響力。不過加國仍無法達成北約為成員國設下的國防預算目標。

加拿大總理杜魯多表示，在政府預計下周公布的預算中，將在五年內撥款81億加幣（約59億美元），作為未來20年總計730億加幣（約533億美元）軍費的一部分。

根據北約規定，成員國的國防支出須占其國內生產毛額（GDP）的至少2%。

長期以來，加國一直因國防支出未達門檻而遭批評。杜魯多說，他的目標是在2030年底前將國防支出從目前的1.38%提高至1.76%。

北約的數據顯示，加國國防支出的GDP占比在該組織中排名倒數第六。北約的許多盟國目前都在增加國防支出，以應對俄羅斯全面入侵烏克蘭。

北約 烏克蘭 預算

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