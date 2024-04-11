奧運首次發獎金 田徑金牌可獲5萬美元

世界田徑總會宣布，2024巴黎奧運田徑金牌可得5萬美元。（路透）

世界田徑總會(World Athletics)10日表示，將支付5萬美元給今年巴黎奧運 的金牌得主。美聯社報導，田徑預計將成為第一個在奧林匹克運動上獲得獎金的運動項目。

世界田徑總會表示，已經撥出240萬美元，用來支付巴黎奧運田徑項目48場賽事的金牌得主。接力賽隊伍的成員將平分這5萬美元；銀牌和銅牌得主的獎金，預計將從2028年的洛杉磯 奧運開始發放。

據報導，世界田徑總會主席柯伊(Sebastian Coe)在一份聲明中表示：「雖然不可能對贏得奧運金牌，或甚至對代表你的國家在奧運出賽，所付出的專注與承諾賦予一項市場價值，但我認為重要的是，我們有所開始，並且確保部分由我們的運動員在奧運比賽上產生的收入，能直接回報給那些使這項賽事成為這場全球盛事的人。」

這項獎金將來自國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)分配給世界田徑總會和其他個別體育管理組織的收入部分。

現代奧運最初源於業餘運動比賽，國際奧委會並不頒發獎金。不過，許多獎牌得主會從他們的國家政府、國家運動組織或贊助商獲得獎金。