澳洲稱AUKUS無意邀日本當成員 分析：語言文化不同 加入困難大

澳洲、英國和美國8日發布聯合聲明表示，三國正考慮讓日本參與「AUKUS第二支柱」的合作；圖為2023年3月美英澳在美國舉行三方會議。（路透）

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS ）三國國防部長8日發表共同聲明，表示今年起將與其他國家商議，擴大包括高科技研發的AUKUS「第二支柱」陣容，並「考慮」優先納入日本 。澳洲 總理艾班尼斯9日表示，日本是第二支柱理想合作對象，但AUKUS尚未計畫增加成員。

美國防長奧斯丁、英國國防大臣夏普斯及澳洲防長馬勒斯聯名發布的聲明指出，AUKUS於2021年9月成立以來，三國即表明，「隨著我們的工作有所進展」，有意吸引其他國家參與第二支柱計畫。由於日本的實力以及和美英澳三國間密切雙邊關係，三國正考慮在第二支柱的先進能力計畫上和日方合作。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告，AUKUS第二支柱旨在合力研發8項核心技術：海底能力、量子科技、人工智慧（AI）及無人機等自主武器、先進網路能力、極音速及其反制能力、電子作戰、創新和情報共享，以在與中國科技競爭時占上風。

至於以協助澳洲首度擁有核動力潛艦艦隊為主的第一支柱，AUKUS目前不考慮新增夥伴。英國國防部強調，AUKUS第一支柱將永遠維持澳、英、美三方合作格局。

據中時新聞網報導，澳洲國立大學（ANU）戰略及防務研究中心（SDSC）國際安全及情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）表示，AUKUS短期內不太可能正式邀請日本成為的「第一支柱」合作夥伴。因為AUKUS要組織美、英、澳3個同樣說英語且文化上非常接近的國家間已非常困難，要讓文化不同、在軍事化上保守的日本加入困難更大，儘管日本擁有AUKUS非常需要的先進技術能力。

此外，日本也以相對容易受到網路攻擊和間諜活動而聞名。70多年來，日本一直在安全上依賴美國，因此在保密和網路安全方面採取相對寬鬆的做法，儘管最近已展開立法以解決這些缺陷；在所設想的技術共享被證明有效之前，澳英美都不願意再有新的核心成員加入AUKUS。

澳洲總理艾班尼斯9日在記者會上說，目前提案是檢視AUKUS第二支柱計畫，逐步評估哪些盟友適合參與。日本是理想的合作夥伴，但並未提案增加澳英美三方安全夥伴關係的成員。

對於和AUKUS合作，日本內閣官房長官林芳正表示，「今後希望繼續為了加強防衛能力做出貢獻」。日本防衛大臣木原稔在內閣會議後說，「AUKUS倡議印太地區和平穩定，日本一貫支持」，具體合作方案將由AUKUS方考量。

澳洲國防工業部長康洛伊表示，日本是在第二支柱下的科技發展個案合作，因此這不是關於日本加入AUKUS。