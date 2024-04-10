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歐洲人權法院開先例 瑞士婦團告政府抗暖化不力勝訴

編譯中心／綜合9日電
一群瑞士年邁婦女控告瑞士政府在對抗氣候變遷方面作為不足，歐洲人權法院9日做出首開先例的判決，裁定瑞士政府違反歐洲人權公約。（路透）
一群瑞士年邁婦女控告瑞士政府在對抗氣候變遷方面作為不足，歐洲人權法院9日做出首開先例的判決，裁定瑞士政府違反歐洲人權公約。（路透）

一群瑞士年邁婦女控告瑞士政府在對抗氣候變遷方面作為不足，導致她們面臨在熱浪中死亡的風險。歐洲人權法院9日做出首開先例的判決，裁定瑞士政府違反歐洲人權公約。

路透報導，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）院長歐萊瑞（Siofra O'Leary）表示，瑞士政府實施的國內政策，在應對氣候變遷方面不夠充足，導致國人在私人及家庭生活方面的人權受到侵犯。

根據法新社及英國廣播公司（BBC）報導，這起訴訟是由瑞士的「年長婦女氣候保護協會」（KlimaSeniorinnen，英文Senior Women for Climate Protection）及4名會員提出。這個組織由2500名女性組成，平均年齡73歲。

這些婦女控訴，瑞士當局在氣候保護方面的失敗，可能「嚴重損害」她們的健康，因為當瑞士遭遇熱浪時，她們無法離家外出，健康也受到影響。

根據法新社閱讀過的判決書，歐洲人權法院裁定，瑞士政府違反歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）第8條，內容保障「私人和家庭生活獲得尊重的權利」。

歐洲人權法院這項裁決，可能在歐洲各地及其他地區引發連鎖效應。目前已有越來越多以侵犯人權為論據的氣候訴訟提出，這起判決將為面臨這類訴訟的法院提供判決先例。

美聯社報導，儘管氣候運動人士曾在國內訴訟取得勝利，但這次是國際法院首度針對氣候變遷做出判決。

歐洲人權法院這次審理3件控告歐洲國家政府的相關案件，但其餘2件遭到駁回。

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