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在野拿蔥諷尹錫悅 南韓中選會規定投票禁帶大蔥

編譯中心／綜合8日電
南韓10日舉行第22屆國會選舉，將禁止選民將青蔥帶入投票站，稱此舉可能會影響選民投票圖為首爾市場販售的青蔥。（路透）
南韓10日舉行第22屆國會選舉，將禁止選民將青蔥帶入投票站，稱此舉可能會影響選民投票圖為首爾市場販售的青蔥。（路透）

南韓第22屆國會選舉將於10日舉行，中央選舉委員會5日宣布，禁止選民將大蔥帶入投票站，稱此舉可能會影響選民投票、干擾投票過程。自南韓總統尹錫悅在3月視察超市期間對蔥價發表不當評論以來，大蔥已成為在野黨用於嘲笑尹錫悅以及執政黨未能解決通貨膨脹、政府無力抑制農產品價格飆升的政治武器。

綜合媒體報導，3月18日，尹錫悅前往首爾一間超市視察，宣傳政府抑制食品價格上漲的成效。其間，他指著一包標價為875韓元（約0.64美元）的大蔥，說「這個價格似乎很合理」。此言論引爆了南韓輿論，因為875韓元的定價是因政府補貼而設的臨時折扣價，一般南韓市場上同樣的大蔥要價高達3000至4000韓元（約2.95美元），達到近年高點。民眾因尹錫悅的這番言論怒火中燒，在野黨也狠批總統對普通公民的生計一無所知。

南韓近期通貨膨脹嚴重，食品價格飆升。3月農產品價格比去年同月上漲20%以上，蘋果價格上漲近90%，創下1980年以來最大年漲幅。尹錫悅3月下令，採取「非常措施」控制「購物籃通膨」，但許多民眾對政府的補貼能否持續仍持懷疑態度。

中央選舉委員會的這一規定引發南韓朝野就哪些物品可以帶入投票場所的激烈爭吵。主要在野黨共同民主黨黨魁李在明在社交媒體上稱，對「大蔥被認為是一種政治表達」這一說法表示「震驚」。李在明6日在訪問京畿道龍仁市時表示，尹錫悅政府試圖在投票站內禁止大蔥的行為，就如同其「捂住批評者的嘴」一樣。

李在明嘲諷：「選舉場所不該出現的應該是迪奧（Dior）手袋」，暗指去年11月爆出的南韓第一夫人金建希收受外部人士送出的一件價值約300萬韓元（約2216美元）的迪奧手袋醜聞；祖國革新黨黨魁曹國則在社交媒體上寫道：「害怕『毀滅』的力量將遭受『毀滅』」。

面對各在野黨的嘲諷，執政黨國民力量黨臨時黨首韓東勳6日回擊稱，「如果這樣的話，那麼選民可以攜帶日本洗髮水、偽造的表彰證書、法人銀行卡、女演員照片進入投票場所嗎？」這些物品分別象徵著諸多在野黨人物存在的各種爭議，例如日本洗髮水暗指李在明疑派官員出差購買他喜歡的日本產洗髮水；而偽造的表彰證書暗指曹國在其孩子的入學考試上涉嫌腐敗。

南韓 投票 李在明

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