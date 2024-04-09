自衛隊貼文「大東亞戰爭」 網驚：日本帝國陸軍復活

日本自衛隊在官方X帳號發文時提到「大東亞戰爭」，遭疑軍國主義復辟。圖為日本埼玉舉行陸海空自衛隊閱兵式。（新華社）

日本 陸上自衛隊32連隊近日在官方X帳號發表一篇紀念硫磺島戰役的文章中，將一般所使用的「太平洋戰爭」，寫成了日本軍國主義時期所慣用的「大東亞戰爭」，引發爭議。一些日本網友將這形容為「日本帝國陸軍的復活」。

綜合日本媒體報導，日本陸上自衛隊大宮駐地第32普通科連隊在4月5日的官方X帳號發文，介紹了該部隊參加二次世界大戰美日硫磺島戰役死者的追悼儀式。貼文中將硫磺島描述為「大東亞戰爭最大的激戰地區」，並對「為祖國奉獻寶貴生命」的美日雙方戰死者表示敬意。

根據日本大百科全書記載，日本政府在1941年12月美軍參戰不久，敲定「大東亞戰爭」是當時的日本領導層對「太平洋戰爭」的稱呼。日本戰敗後，占領日本的駐日盟軍總司令禁止日本使用這一稱呼，日本政府的官方文件中也禁止使用該詞彙。針對在貼文中使用這一稱呼，該連隊在回應時承認這是官方帳號發布的內容，正在調查發帖的原委，拒絕置評。

日本內閣官房長官林芳正8日表示，戰後的日本政府，已經不會在各種文件與檔案上，使用「大東亞戰爭」一詞。林芳正也表示，日本政府已經要求防衛省瞭解相關情況。

據新華社報導，1940年8月1日，日本外交大臣松岡洋右首次發表「大東亞共榮圈」用詞，隨後被確定為日本的國策。關於「大東亞共榮圈」的範圍，松岡主張以「日、滿、支」為主幹，外加南洋等地區。「滿」指偽滿洲國，也就是當時被日本占據的中國東北地區，「支」即支那，是近代日本侵略者對中國的蔑稱。

相關的報導在日本網路引發爭議，一部分人支持使用所謂「大東亞戰爭」稱呼，另一部分人則批評日本政府和自衛隊的倒退。有人說：「『大東亞戰爭』是當時日本政府將侵略戰爭正當化用來欺騙日本國民的謊言，自衛隊仍然使用這一稱呼，非常可怕。」

日本網友批評「這是將日本在中國、朝鮮、台灣、東南亞 等國的殖民統治與侵略正當化的名稱。」也有日本網友評論稱，「這可能引發美日間的外交問題，岸田即將訪美，在貼文中使用『大東亞戰爭』稱呼可能是有意圖的，需要進行調查。」