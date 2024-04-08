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教廷外長9日到訪越南 雙邊關係持續推進

中央社／河內8日專電
教廷外長蓋拉格（圖）9日起將到訪越南6天，預計與越南外長裴青山、總理范明正等會見。（路透資料照片）
教廷外長蓋拉格（圖）9日起將到訪越南6天，預計與越南外長裴青山、總理范明正等會見。（路透資料照片）

教廷首位常駐越南代表年初抵越履新後，教廷外長蓋拉格9日起將到訪越南6天，預計與越南外長裴青山、總理范明正等會見。蓋拉格先前曾表示，教宗方濟各有望在9月訪問越南。

越南外交部表示，應越南主教團的邀請，蓋拉格（Paul Gallagher）將於4月9日至14日訪問越南，並於9日傍晚和裴青山（Bui Thanh Son）會晤。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，蓋拉格此行赴越南將走訪北部、中部和南部3個地區。越南主教團辦公室主任陶原宇（Dao Nguyen Vu）表示，這是教廷對越南首次進行的外長級別訪問。

蓋拉格訪越6天期間，預計將與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）以及越南外長裴青山會晤，並接見越南內政部和政府宗教事務委員會的官員。

前越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）2023年7月訪問梵蒂岡期間通過教廷常駐越南代表和常駐越南辦事處的運作規則；教廷並於當年底公布首位常駐越南代表，由時年60歲、來自波蘭的扎列夫斯基（Marek Zalewski）出任。

扎列夫斯基今年1月底抵達越南，越南外交部副部長黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）2月會見扎列夫斯基時表示，雙方就教廷代表常駐越南以及辦事處的運作規則達成共識，使兩國關係邁出重要的發展步伐。

人口總數1億的越南有逾700萬名天主教徒。1975年越戰結束，由越南共產黨主政統一後的越南，然而越南與梵蒂岡關係隨之破裂。越南當局當時認為，境內天主教會在歷史上太過親近前殖民強權法國。

武文賞去年底曾邀請方濟各（Pope Francis）到訪越南，教廷事後表達了方濟各訪問越南的意願。蓋拉格近日並向媒體透露，方濟各計劃於9月初訪問印尼、新加坡、東帝汶（Timor-Leste），也可能訪問越南。

蓋拉格此行也將前往河內國家兒童醫院，這所醫院自2005年以來與羅馬一家醫院進行醫療合作。訪越期間，蓋拉格還計劃在河內、順化和胡志明市的大教堂舉行彌撒儀式，並在訪問結束前與越南主教團全員會面。（編輯：張芷瑄）1130408

越南 方濟各 新加坡

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