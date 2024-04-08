厄瓜多警闖墨使館 被告上國際法院

墨西哥民眾在首都的厄瓜多爾使館外抗議。 （歐新社）

墨西哥 表示，8日將就厄瓜多警方闖入位在首都基多的墨西哥大使館 一事，向國際法院提起訴訟。

中央社引述法新社報導，墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）7日在迎接撤回的駐厄瓜多外交人員的儀式中說：「我們明天將會開始向國際法院（International Court of Justice）提起這宗令人遺憾的案件。」

厄瓜多警方5日闖入墨西哥大 使館，逮捕遭通緝而躲在使館內的前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）隨後宣布與厄瓜多斷交。巴西、阿根廷、烏拉圭、秘魯、智利、玻利維亞等政府皆譴責厄國所為，尼加拉瓜更斥其為「新法西斯政治野蠻主義」，跟進宣布與厄瓜多中斷邦交。

洪都拉斯呼籲拉美和加勒比國家共同體（CELAC） 召開緊急會議討論事件；美洲國家組織（OAS）亦呼籲召開會議。美國國務院譴責違反《維也納公約》的行為，呼籲墨西哥和厄瓜多按照國際準則解決此事。

葛拉斯2013到2017年擔任厄瓜多左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的副手，如今被控涉貪而遭當局通緝，並於去年12月起躲進墨西哥大使館。厄瓜多現任總統諾波亞（Daniel Noboa）的政府稱此舉是「非法行為」。

墨西哥外長巴塞納還說：「相信我們會很快打贏本案。」

聯合國秘書長古特瑞斯對厄瓜多突襲墨西哥使館並進行拘捕一事感到震驚。聲明稱，古特瑞斯強調維護外交機構不可侵犯的重要性，表示「在任何情況下都必須根據國際法」尊重這一點，敦促厄墨兩國通過和平手段解決分歧。