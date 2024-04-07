影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

紐約郵報、鏡報和路透報導，飛機製造巨頭波音公司又出事，7日西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體事故，機艙人員發現後立即通報，所幸原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 2024年4月7日

當地時間7日上午7點79分，西南航空一架由丹佛飛往休士頓 的波音737-800型客機3695班次，機上載有135名乘客與6名機組人員。不料飛行途中發生引擎上方可拆除的金屬罩自行飛脫，影片可見整片金屬罩被狂風掀起來，像紙片一樣鬆脫擺動，內部渦輪幾乎暴露在外。

機組人員發現後第一時間通報，原機掉頭返回丹佛國際機場，並在25分鐘後的8點14分順利降落。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，該飛機的引擎整流罩飛脫，然後砸到襟翼。

FAA目前正在調查整起事故，根據紀錄，該班機首於2015年6月啟用。

西南航空發言人事後致歉，由於「技術問題」導致班機延誤將近3個小時，不過航空公司拒絕說明上一次維修引擎的時間。

一名乘客接受美國廣播公司ABC7訪問表示，「當時坐在引擎正前方的窗戶位置，我們都感受到像引爆炸彈般劇烈晃動，我看向窗外，我們按了呼叫鈕，因為從飛行員的角度感覺看不到。」

波音公司今年初才發生737-9 Max型客機高空飛行途中門板飛脫，儘管並未造成人員傷亡，卻引發航空業對該機型的飛安疑慮，FAA也下令暫時停飛同款飛機進行大體檢。